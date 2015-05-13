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Spor

TFF'den Süper Lig'deki 6 takıma lisans darbesi

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de mücadele veren takımlardan UEFA lisansı almaya hak kazananlarını belirledi, lisans alamayan 6 takıma 30 gün süre verildi

13 Mayıs 2015 21:10

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2015-2016 sezonunda UEFA Kulüp Lisansı almaya hak kazanan kulüpleri belirledi. Mersin İdmanyurdu, Eskişehirspor, Kasımpaşa, Gaziantepspor, Balıkesirspor ve Kayseri Erciyesspor'a, eksiklerin giderilmesi için 30 gün süre tanındı. 

Kulüpler, UEFA tarafından düzenlenen müsabakalarda yer alabilmeleri için UEFA'nın belirlemiş olduğu Kulüp Lisans ve Mali Fair Play kriterlerini yerine getirmiş olmaları gerekiyor. UEFA tarafından belirlenen bu kriterler; Sportif, Altyapı, Personel-İdari, Hukuki ve Mali Kriterler olmak üzere 5 başlık altında toplanıyor.

TFF Kulüp Lisans Kurulu, 11 Mayıs 2015 tarihinde yaptığı toplantıda, lisans adayı kulüpleri; TFF Kulüp Lisans ve Mali Fair Play Talimatı’nda aranan Sportif, Altyapı, Personel-İdari, Hukuki ve Mali kriterleri yönünden inceledi ve 2015-2016 sezonu için UEFA Kulüp Lisansı almaya hak kazanan kulüpleri belirledi.   
Yapılan incelemeler sonucu Spor Toto Süper Lig'den Akhisar Belediye Gençlik ve Spor, Beşiktaş A.Ş., Bursaspor, Çaykur Rizespor A.Ş., Fenerbahçe A.Ş., Galatasaray A.Ş., Gençlerbirliği, İstanbul Başakşehir A.Ş., Kardemir Karabükspor, Sivasspor, Torku Konyaspor ve Trabzonspor A.Ş. kulüpleri UEFA Lisansı almaya hak kazandı. UEFA lisansı alan kulüpler, sportif başarıları doğrultusunda UEFA müsabakalarına katılabilme hakkına sahip oldular.

TFF Kulüp Lisans Kurulu ayrıca, UEFA Kulüp Lisansı başvurusunda bulunup lisans alamayan kulüplerin başvurularını Ulusal Lisans kapsamında değerlendirdi ve başvuru sahibi kulüplere eksikliklerin giderilmesi için 30 gün ek süre verdi.

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