-TFF'DEN SPOR HUKUKU ENSTİTÜSÜ DERNEĞİNE YANIT İSTANBUL (A.A) - 22.07.2011 - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yaptığı yazılı açıklamayla, futbolda şike iddialarına yönelik soruşturmaya ilişkin açıklamalar yapan Spor Hukuku Ensütitüsü Derneğine tepki gösterdi. TFF'nin internet sitesinde yayımlanan yazılı açıklamada, ''Lütfen açıklamalarınızda hukuki olunuz'' ve ''Adli ve sportif mercilerin yanlış uygulamaları'' başlıklı bildiriler yayımlayan Spor Hukuku Enstitüsü Derneği eleştirildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: ''Kritik ve de salt hukukun galip geleceği bu süreçte hukukçu kimliklerinden dolayı en objektif yorumların gelmesinı beklediğimiz derneğin tavrı bizleri şaşırttı. Spor Hukuk Enstitüsü Derneği, bu süreci tarafsız değerlendirmesi gerekirken, tam aksine sıkıntılı zamanlar geçiren kişi ve kuruluşların yarasına tuz basmaktan çekinmemektedir. Ayrıca bu tavır, TFF kurul ve profesyonel kadrolarında yer alan 50'ye yakın hukukçuya yapılan bir saygısızlıktır. Söz konusu derneğe, kamuoyu gündeminde yer alan bir konuyu kullanarak, kuruluşunun adını geniş kitlelere yaymak gibi demode bir anlayışı bırakmasını tavsiye ederiz. Ayrıca enstitü gibi ciddi kuruluşların, YÖK'çe onaylı üniversiteler bünyesinde olabildiğini bu kurumun enstitü değil, bir dernek olduğunu da kamuoyu ile paylaşmak isteriz.'' TFF'nin, yoruma açık tüm konularda demokrat davranarak, her aklı sonuna kadar dinlediği belirtilen açıklamanın son bölümünde, ''Ancak talimatların ve de hukukun sahne aldığı ortamda da hiçbir kurumun, bilhassa da kendisini hukuki olarak tanımlayanların gerçeği yansıtmayan ve hakim sonuçlar doğuracak manipülasyonlardan kaçınmasını şiddetle hatırlatırız'' denildi.