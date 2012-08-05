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Spor

TFF'den sosyal medya uyarısı!

TFF: Sayın Demirören'in şahsına ait bir sosyal medya hesabı yoktur

05 Ağustos 2012 20:29

Türkiye Futbol Federasyonu, Yıldırım Demirören adına sosyal medyada yayınlanan mesajlarla ilgili bir açıklama yaptı. TFF, bu mesajların hiçbir şekilde gerçeği yansıtmadığını ve Yıldırım Demirören'in sosyal medya ile ilgili herhangi bir adresi olmadığını açıkladı. 

İşte TFF'den yapılan o açıklama:
 
"Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'in ağzından bazı sosyal paylaşım sitelerinde çeşitli mesajlar yayınlandığını görmekteyiz.
 
Hiçbir sosyal paylaşım sitesinde ve de sosyal medyada Sayın Demirören'in şahsına ait bir hesap yer almamaktadır. Yıldırım Demirören'in ismini kullanarak yapılan bu açıklama ve yorumlara kamuoyunun itibar etmemesini önemle rica ederiz."
 
Saygılarımızla
 
Türkiye Futbol Federasyonu
 

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