-TFF'DEN SORUŞTURMA AÇIKLAMASI İSTANBUL (A.A) - 03.07.2011 - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), futbolda şike iddialarına yönelik soruşturmayla ilgili açıklamada bulundu. TFF'den yapılan açıklamada şu görüşlere yer verildi: ''Bugün sabah saat 07.00'den itibaren güvenlik güçleri tarafından ülkemiz futbolunu ilgilendiren çok kapsamlı bir soruşturma başlatılmıştır. Bahse konu soruşturma çok yönlü bir içeriğe sahip olup, detayları federasyonumuz tarafından yakından takip edilmektedir. Konuyla ilgili sağlıklı bilgiler oluşur oluşmaz kamuoyunu aydınlatacak gerekli açıklamalar, TFF tarafından yapılacaktır.'' -"YILDIRIM DURUMDAN HOŞNUTSUZ" Gözaltına alınan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın avukatı Rezzan Epözdemir, başkan Yıldırım'ın durumdan hoşnutsuz olduğunu, kendisi ve arkadaşlarıyla ilgili hiçbir şüphesinin olmadığını söyledi. Rezzan Epözdemir, İstanbul Emniyet Müdürlüğünde Aziz Yıldırım ile yaptığı görüşmenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Aziz Yıldırım'ın sağlık durumunun iyi olduğunu anlatan Epözdemir, ''Bir takım ricaları oldu. Şeker hastası olduğu için ilaçlarını temin etmemizi rica etti. Kitap, gömlek, tişört istedi. Ne tür bir kitap istediğini sorduğumda da siyasi içerikli kitap getirmemi söyledi'' diye konuştu. Başkan Yıldırım'ın durumdan hoşnutsuz olduğunu kaydeden Epözdemir, ''Üzülmüş. Kendisiyle ve arkadaşlarıyla ilgili hiçbir şüphesi yok. 'Böyle bir şey mümkün olamaz. 'Bu durumdan rahatsızım' diyor. Sayın başkan şeker hastası ve ilaç kullandığı için ara öğünleri almak zorunda. Nezarethanede tutuluyor'' ifadelerini kullandı. -GÖZALTILAR ARTTI- Bu arada İzmir'de gözaltına alınanların sayısı 6'ya yükselirken, yakalanan kişiler İstanbul'a gönderilmek üzere havalimanına götürüldü. Çeşme'de gözaltına alınan teknik direktör Levent Eriş ve menajer Serdar Berkin de Yeşilyurt semtindeki Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi. Gözaltındaki 6 kişi, soruşturmayı sürdüren İstanbul Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğüne teslim edilmek üzere İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na götürülürken, tarifeli uçakla İstanbul'a gönderilecekleri öğrenildi. Mersin'de de, Mersin İdmanyurdu Kulübü Asbaşkanı Beşir Acar ve tribün lideri Murat Tanış gözaltına alındı. Spor Toto Süper Lig'e çıkan Mersin İdmanyurdu Kulübü Başkanı Ali Kahramanlı, iddialara ilişkin operasyonu basın yayın organlarından duyduğunu söyledi.