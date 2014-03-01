TFF'den 'siyasi slogan' açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu, tribünlerden siyasi ve sosyal sloganlar nedeniyle hiçbir kulübün PFDK’ya sevk edilmediğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), tribünlerdeki siyasi ve sosyal sloganlar nedeniyle takımların Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiği iddialarıyla ilgili bir açıklama yayınladı.

Konuyla ilgili yapılan yanlış içerikli yayınların kamuoyu algısını farklı bir yöne çektiğini belirten TFF, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Son günlerde, Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Kurulu tarafından, müsabakalar esnasında tribünlerde dile getirilen siyasi ve sosyal içerikli sloganların, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk sebebi olarak gösterildiği konusunda yayınlar yapılmakta ve bu tip yayınlarla kamuoyunda yanlış bir algı oluşturulmaktadır.

Bilinmesi gereken husus şudur ki müsabakalardaki Türkiye Futbol Federasyonu temsilcileri, tribünlerden yükselen ve belli sayıda bir grup tarafından dile getirilen her türlü sloganı not etmek ve raporlamakla yükümlüdürler.

Ancak daha önce de belirttiğimiz gibi bugüne kadar hakaret içeren çirkin ve kötü tezahürat dışında herhangi bir siyasi veya sosyal slogan nedeniyle kulüpler, Hukuk Kurulu tarafından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmemişlerdir."