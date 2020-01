TFF'den şikeye puan silme önerisi

T24

Fenerbahçe: Puan silinmesin ceza neyse o uygulansın



Hasan Akıncıoğlu tarafından 26 Ocak'ta yapılacak Futbol Federasyonu Genel Kurul Toplantısı'nda, kongre üyelerine önerilecek kararlar şu şekilde sıralandı:- Genel Kurul'da minimum 12 puan silinmesi ve Avrupa'dan men edilme önerilecek.- Suç işleyen kulüpler UEFA müsabakalarına katılamayacak.- Bu eylemlere katılanlar eğer kupa almışsa kupaları elinden alınacak.- Puan silme ve para cezaları play-off'lar öncesinde uygulanacak.- 58. maddeye dokunulmayacak.Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Nihat Özdemir ve Asbaşkan Ali Koç, Türkiye Futbol Federasyonu ile yapılan toplantı sonrasında önemli açıklamalarda bulundular... Özdemir ve Koç yaptığı açıklamalarda puan silmeye karşı olduklarını ve 58. madde değiştirilmeden gereğinin yapılmasını savundular."Fenerbahçe olarak kulüpler birliğine hep katıldık. Bu sürece çok önem verdik, bu toplantılarda çok çaba gösterdik. Her zaman doğru bildiğimizi söylemeye çalıştık. Burada konuşulan burada kalacaktı. Ama tüm toplantılarda söz verilmesine rağmen içerdekiler dışarıya, medyaya maalesef herkesin işine gelecek şekilde yansıtıldı. Bu da bizi taraftarımız önünde zorlu bir sürece soktu. Bugün yapılan TFF - Kulüpler Birliği toplantısında ifade ettiğimiz gibi "Artık sözlerine inanmıyoruz, dışarıya çıkacağız her şeyi anlatacağız" dedik. "Biz her hangi bir şekilde, herhangi bir yolla Fenerbahçe'nin puan silinmesi kararını kabul etmiyoruz. Biz suçsuz olduğumuza inanmıyoruz". Bunu da böyle ifade ettik. Yarım puan silme gibi cezanın 26 Ocak'ta tartışılmasına gerek yoktur. Biz diyoruz ki; 58 değişmesin, TFF 58'i uygulasın, kim suçluysa, kimin suçlu olduğuna inanıyorsa gerekli kararı versin. Genel Kurul'da bunun puan silmeye çevrilmesine karşıyız. Kimin suçlu - suçsuz olduğunu anlamak için zaman ihtiyaç vardır. Herkes savunmasını vermelidir. Herkesin dinlenmesi suretiyle bir karar verilmelidir."Aradan 7 ay geçti tüm olay Fenerbahçe üzerinden kurgulanıyor. Fenerbahçe'nin hiç bir savunma hakkı kullanılmamışken Fenerbahçe'ye ne ceza verilmeyeceğinin konuşulması artık bizleri dayanılmayacak ortama getirildi. Bizlere adil bir savunma hakkının verilmesi gerekmektedir. Genel Kurul'un gereksiz olduğunu, 58'in değişmemesi gerektiğini savunduk. Aynı şeyi tekrar savunuyoruz. UEFA bunların Türkiye'nin iç işleri olduğunu söylemişti."