-TFF'DEN SAĞLIK EĞİTİMİ İSTANBUL (A.A) - 27.12.2010 - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Sağlık Kurulu ile Dopingle Mücadele Kurulu tarafından, kulüplerin sağlık personellerine yönelik olarak düzenlenen Bilgi Yenileme Kursu İstanbul'da başladı. Pendik Green Park Otel'de iki gün sürecek sağlık eğitim programında, TFF'nin Sağlık Ekiplerinin Yapılanmaları ve İşleyişleri Talimatı gereğince kulüplerde çalışan veya çalışacak doktor, fizyoterapist ve masörler yer alırken, katılımı sayısının 700'ün üzerinde olduğu bildirildi. İlk gün Dopingle Mücadele Kurulu, ikinci gün ise Sağlık Kurulu tarafından gerçekleştirilecek çalışmalarda, ''2011 yasaklı Listesi'', ''Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası'', ''Mobilizasyon ve Kas Enerjisi Teknikleri'', ''Sporda Kafa Travması'', "Futbolcularda Kasık Ağrısı'', ''Futbolcularda Bel Ağrısı'', ''Sporcu Beslenmesi'' ve ''Maç Sonrası Lenf'' konularının ele alınacağı belirtildi. -ERZİK: ''TÜRK FUTBOLUNA BİLİMSELLİĞİ GETİRDİK''- Kursun ilk bölümünde gerçekleştirilen, ''Türk Sporunda Sağlık Yapılanması'' konulu oturumda konuşan UEFA Asbaşkanı Şenes Erzik, Türkiye'nin sporcu sağlığı konusunda önemli aşama kaydettiğini aktardı. Kendisinin 1989 yılına TFF'ye son atanan ve sonrasında seçimle ilk göreve gelen başkan olduğunu vurgulayan Erzik, ''İşi uzmanına yaptırmak benim için çok önemli olmuştur. O dönem TFF Sağlık Kurulu'nu kurarak, Türk futboluna bilimselliği getirdik. Sağlık konusunda çok önemli adımlar attık o zaman. Bugünün standartları içerisinde belki aynı seviyede eğitim veremedik ama ilkleri başarma konusunda bu kurul çok ileri adımlar attı'' ifadelerini kullandı. -ARIBOĞAN: ''GURUR DUYUYORUZ''- Eğitim kursunun açılış konuşmasını yapan TFF Başkanvekili Lutfi Arıboğan, yaptıkları çalışmaların olumlu sonuçlar verdiğini gururla gördüklerini kaydetti. Kulüplerde spor psikoloğu, beslenme uzmanı ve performans uzmanı bulundurulmasını talimatlarla mecburi hale getirdiklerini, bunun da futbola önemli gelişme sağladığını belirten Arıboğan, ''Uluslararası düzeyde de öncü çalışmalarımız takdir topluyor. UEFA'nın futbol doktorları oluşturma kararı öncesinde, biz çalışmalarımızı başlatmış olduk. Gurur duyuyoruz'' diye konuştu.