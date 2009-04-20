TFF'den Platini'ye özel şarap



Türkiye Futbol Federasyonu, UEFA Kupası'nın teslim töreni için İstanbul'a gelecek UEFA Başkanı Michel Platini için özel şarap siparişi verdi.



Futbol Federasyonu, Esma Sultan Yalısı'nda 23 Nisan Perşembe günü yapılacak UEFA Kupası'nın teslim törenine katılacak UEFA Başkanı Michel Platini için özel şarap siparişi verdi. Fransız Başkan Platini için Türk şarabını tercih eden Futbol Federasyonu, Elazığ'da yetiştirilen üzümlerle üretilen Kavaklıdere'nin "Öküzgözü Prestige 2002" adlı şarabından 4 adet satın aldı.



Bu arada törende, geçen yıl UEFA Kupası'nı kazanan Zenit takımı yetkilileri kupayı UEFA Başkanı Platini'ye teslim edecek. Platini de kupayı final maçına kadar şehirde sergilenmek üzere İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'a verecek. Kupa, İstanbul'da belirlenen noktalarda finale kadar halkın ziyaretine açılacak. Ayrıca tören öncesinde, UEFA Kupası özel üretilmiş bir araç üzerinde şehirde dolaştırılacak.