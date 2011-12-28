-TFF'den olağanüstü genel kurul kararı İSTANBUL (A.A) - 28.12.2011 - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, 26 Ocak 2012 Perşembe günü olağanüstü genel kurul yapılmasına karar verdi. TFF Yönetim Kurulu, İstanbul'da yaptığı toplantıda, haklarında şike ve teşvik primi iddiası bulunan kulüplere uygulanması muhtemel yaptırımların değiştirilip değiştirilmemesinin görüşülmesi ve karara bağlanması için, TFF'nin en yetkili karar organı olan Genel Kurulu'nun olağanüstü olarak toplantıya çağrılmasına karar verdi. TFF'den yapılan açıklamada, ''TFF Yönetim Kurulu, futbol ailesinin tüm kesimlerini ilgilendiren bu konunun futbolun tüm paydaşları tarafından TFF Genel Kurulu'nda tartışılmasının en doğru çözüm olduğunu belirtti'' denildi. Toplantıda, Ankara'da yapılacak TFF Olağanüstü Genel Kurul toplantısının, 26 Ocak 2012 Perşembe günü saat 11.00'de, çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantının aynı gündemle, delege tam sayısının asgari üçte biri ile 27 Ocak 2012 Cuma günü aynı saatte, ikinci toplantıda da çoğunluk sağlanamadığı takdirde üçüncü toplantının aynı gündemle, çoğunluk aranmaksızın 3 Şubat 2012 Cuma günü aynı saatte yapılması kararlaştırıldı.