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Spor

TFF'DEN OĞUZ SARVAN'A UYARI ANTALYA (A.A)

15 Mart 2011 14:35

-TFF'DEN OĞUZ SARVAN'A UYARI ANTALYA (A.A) - 15.03.2011 - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) mart ayı olağan yönetim kurulu toplantısı Antalya'da yapıldı.  Antalya Ramada Otel'de düzenlenen toplantıya, TFF Başkanı Mahmut Özgener başkanlık etti. TFF Birinci Başkanvekili Lutfi Arıboğan ve yönetim kurulu üyelerinin katıldığı toplantı, basın mensuplarına kapalı gerçekleşti. Toplantının ardından gazetecilere açıklamada bulunan TFF Birinci Başkanvekili Arıboğan, Antalya şehrine ve Medical Park Antalyaspor Kulübü'ne gösterdikleri misafirperverlik nedeniyle teşekkür etti. Gazetecilerin, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Oğuz Sarvan'ın kulüp yöneticilerine yönelik bazı gazetelerde yayımlanan açıklamalarına ilişkin sorularına Arıboğan, TFF olarak geldikleri ilk günden bu yana Türkiye'de futbolu yönetirken rehber edindikleri yönetim prensiplerinde hiçbir değişikliğin olmadığını söyledi.  Ligde sona yaklaştıkça rekabet ve çekişmenin arttığına ve bu nedenle tansiyonun yükseldiğine değinen Arıboğan, şöyle konuştu: ''Futbol ailesine sağduyu tavsiye ediyoruz. Sağduyu içerisinde bütün işleri yöneteceğimizi biliyoruz. Bütün futbol ailesini kastederken, sağduyu belirtirken, TFF'de de birlikte olduğumuz kurumları kastediyorum. Oğuz Sarvan'ın gelişmeler üzerine açıklamasını okudum. Kendisi ile açıklamaların içeriği ile ilgili görüştük. Sağduyuyla ilgili kendisine de gerekli uyarıları yaptık. Herhangi bir sorun yok.'' TFF olarak kulüplerin profesyonellerine eğitim verdiklerini hatırlatan Arıboğan, ''Kulüplerin başkan ve yöneticileriyle yani seçilmiş yönetim kuruluyla ilgili eğitim programı yok. Böyle bir şeyin de olması gerektiğini düşünmüyorum. Yaptığımız sağduyu çağrıları dikkate alınıyor. Verdiğimiz mesajlar da hem kulüpler hem de yöneticiler tarafından alınıyor'' dedi.

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