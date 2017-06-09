TFF’den millilere ‘Arda’ faturası; 1 yıl prim yok!

Olağan Genel Kurul için Ankara’da toplanan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Milli Takımlar’a 21 Mayıs 2018'de tamamlanacak dönem içerisinde prim giderlerine bütçe ayırmama kararı aldı. Bu durumda milli futbolcular, 2018 Dünya Kupası'na katılma hakkı kazansa da prim alamayacak.

Geride kalan 1 Haziran 2016-31 Mayıs 2017 dönemi için, Milli Takım prim giderlerine yaklaşık 100 milyon liralık bütçe ayrılmıştı. 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılan Milli Takım'a dağıtılan bu miktar, son olarak Arda Turan'ın gazeteci Bilal Meşe'ye saldırısıyla gündeme gelmişti