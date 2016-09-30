T24 LogoT24 Logo
Spor

TFF'den Milli Takım'a prim ayarı; galibiyete para yok!

EURO 2016’daki 'prim krizi' Fatih Terim ve Arda Turan'ı karşı karşıya getirmişti

30 Eylül 2016 15:31

A Milli Takım oyuncularına ödenen ve EURO 2016'da sporseverlerin tepkisine sebep olan prim yönetmeliği yenileniyor.  TFF yönetimi, beraberlik ve galibiyetlere artık prim ödemeyecek; sadece organizasyonlara katılım hakkı kazanılması halinde prim dağıtacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takım oyuncularına uygulanan prim yönetmeliğinde değişiklik için gerekli adımları attı.

Fransa’da düzenlenen EURO 2016’daki ‘prim krizi’ günlerce konuşulmuş, futbolculara verilen paralar sporseverlerin tepkisini çekmiş ve yine bu olay Ay-Yıldızlılar’ın hocasını Fatih Terim ve en iyi oyuncusu Arda Turan'ı karşı karşıya getirmişti. Kamuoyunun tepkisine daha fazla kayıtsız kalamayan TFF yönetimi, ‘bol kepçe’ dönemini sona erdirdi.

ETİKETLER

TFFArda TuranFatih Terim

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24