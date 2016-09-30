TFF'den Milli Takım'a prim ayarı; galibiyete para yok!

A Milli Takım oyuncularına ödenen ve EURO 2016'da sporseverlerin tepkisine sebep olan prim yönetmeliği yenileniyor. TFF yönetimi, beraberlik ve galibiyetlere artık prim ödemeyecek; sadece organizasyonlara katılım hakkı kazanılması halinde prim dağıtacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takım oyuncularına uygulanan prim yönetmeliğinde değişiklik için gerekli adımları attı.

Fransa’da düzenlenen EURO 2016’daki ‘prim krizi’ günlerce konuşulmuş, futbolculara verilen paralar sporseverlerin tepkisini çekmiş ve yine bu olay Ay-Yıldızlılar’ın hocasını Fatih Terim ve en iyi oyuncusu Arda Turan'ı karşı karşıya getirmişti. Kamuoyunun tepkisine daha fazla kayıtsız kalamayan TFF yönetimi, ‘bol kepçe’ dönemini sona erdirdi.