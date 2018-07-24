TFF'den Mesut Özil'e destek açıklaması

Son dönemde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la verdiği fotoğraf sebebiyle Alman taraftarlar ve siyasilerden yoğun şekilde tepki alan Mesut Özil, Alman milli takımını bırakma kararı aldığını açıklamıştı. Bu kararın ardından çok sayıda siyasiden ve sporcudan destek mesajları alan Mesut Özil için Türkiye Futbol Federayonu (TFF) da Başkan Yıldırım Demirören imzalı bir metin yayınladı.

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"Maruz kaldığı muameleyi, tehditleri ve kökeni nedeniyle kendisine gönderilen küçük düşürücü mesajları kınıyorum" ifadesi kullanılan açıklamada, uluslararası futbol camiasına ırkçılık ve hoşgörüsüzlük için çağrıda bulunulduğu belirtildi.

Öte yandan Fransa'nın önde gelen spor gazetesi L'Equipe, TFF Başkanı Yıldırım Demirören'in Mesut Özil ile ilgili yaptığı açıklamaya internet sitesinde yer verdi. "Türk Başkan Yıldırım Demirören Mesut Özil'i savundu" başlığıyla verilen haberde, "Türk Federasyonu, başkanı Yıldırım Demirören'in imzasıyla, ırkçılık ve Türk kökenine bağlı konulara vurgu yaparak Almanya Milli Takımı'nı bırakan Mesut Özil'i destekleyen bir açıklama yayınladı" ifadeleri kulllanıldı. Ayrıca haberde TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamanın bir bölümü paylaşıldı.

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

"Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olarak Mesut Özil ve ailesine tam destek veriyor; maruz kaldığı muameleyi, tehditleri ve kökeni nedeniyle kendisine gönderilen küçük düşürücü mesajları kınıyorum.

Kamuoyu önünde olsun ya da olmasın, her oyuncu aşağılanma, ayrımcılık ve nefret içerikli mesajlara karşı korunmalıdır.

Uluslararası futbol camiasının tüm üyeleri, ırkçılık ve hoşgörüsüzlüğü yok etme konusunda birleşmeli, yılmadan mücadelelerini sürdürmelidir.

Futbolun herkesi kapsayan ve saygı içeren değerlerini geliştiren, olumlu sosyal etki yaratma potansiyelini kullanabilmek için hep birlikte çalışmalıyız.

Yıldırım Demirören

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı"