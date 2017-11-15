T24 LogoT24 Logo
Spor

TFF'den 'Lucescu' açıklaması

Ali Dürüst: Lucescu'nun gönderilmesi gündemimizde yok

15 Kasım 2017 18:05

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan eleştirilerin hedefi haline gelen Mircea Lucescu'yla ilgili ilk açıklama geldi. Başkanvekili Ali Dürüst, yola Rumen teknik adamla devam edeceklerini söyledi.

Dürüst, Rumen teknik adamla yola devam edeceklerini dile getirerek, "Lucescu'un gönderilmesi gündemimizde yok" dedi.

Alınan sonuçların kendilerini de üzdüğünü ancak hazırlık maçlarının genç oyuncuların durumunu görmek için fırsat olduğunu vurgulayan Dürüst, Lucescu'nun tazminatı konularının basına yansımasına değinerek, "Lucescu'nun sözleşmesinde tazminat maddesi bulunmuyor ama zaten yolları ayırmak gibi bir düşüncede de değiliz" diye konuştu.

TFF yetkilileri ile Lucescu'nun dün bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptığı iddialarını yalanlayan Dürüst, "Böyle bir görüşme olmadı. Lucescu'nun çalışma ofisi zaten Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde. Kendisi orada kalıyor. Sürekli orada" değerlendirmesinde bulundu.

Ali Dürüst, Lucescu'nun bazı teknik adamlarla toplantı yapacağını belirterek, "TFF 1. Lig ve TFF 2. Lig'deki gelecek vadeden oyuncularla ilgili çalışmalar yapılacak. Lucescu, teknik direktörlerle bir toplantı gerçekleştirip, önümüzdeki günlerde yapacağımız uygulamalarla ilgili bilgi verecek" dedi.

ETİKETLER

Mircea LucescuTürkiye

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24