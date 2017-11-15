TFF'den 'Lucescu' açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan eleştirilerin hedefi haline gelen Mircea Lucescu'yla ilgili ilk açıklama geldi. Başkanvekili Ali Dürüst, yola Rumen teknik adamla devam edeceklerini söyledi.

Dürüst, Rumen teknik adamla yola devam edeceklerini dile getirerek, "Lucescu'un gönderilmesi gündemimizde yok" dedi.

Alınan sonuçların kendilerini de üzdüğünü ancak hazırlık maçlarının genç oyuncuların durumunu görmek için fırsat olduğunu vurgulayan Dürüst, Lucescu'nun tazminatı konularının basına yansımasına değinerek, "Lucescu'nun sözleşmesinde tazminat maddesi bulunmuyor ama zaten yolları ayırmak gibi bir düşüncede de değiliz" diye konuştu.

TFF yetkilileri ile Lucescu'nun dün bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptığı iddialarını yalanlayan Dürüst, "Böyle bir görüşme olmadı. Lucescu'nun çalışma ofisi zaten Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde. Kendisi orada kalıyor. Sürekli orada" değerlendirmesinde bulundu.

Ali Dürüst, Lucescu'nun bazı teknik adamlarla toplantı yapacağını belirterek, "TFF 1. Lig ve TFF 2. Lig'deki gelecek vadeden oyuncularla ilgili çalışmalar yapılacak. Lucescu, teknik direktörlerle bir toplantı gerçekleştirip, önümüzdeki günlerde yapacağımız uygulamalarla ilgili bilgi verecek" dedi.