TFF'den lig statüsü açıklaması

T24

TFF'den yapılan açıklamada, ilk kez bu sezon uygulamaya konulan play-off'lu sistem nedeniyle 34 haftalık lig grubundan ve play-off grubundan hangi takımların hangi şartlarda Avrupa kupalarına katılabileceği konusunun UEFA ile paylaşıldığı ve play-off birincisinin ve ikincisinin UEFA Şampiyonlar Ligi'ne gitme hakkını elde edeceği yanıtının alındığı belirtildi.Açıklamada, ''Böylece statüde yer alan 'UEFA'nın uluslararası müsabakalara katılacak takımlarla ilgili bir değişiklik yapması halinde, TFF bu katılım maddesini yeniden düzenleme hakkına sahiptir maddesi işleme koyuldu. Bu doğrultuda, 34 haftalık lig grubunda ilk 4 sırayı elde edecek takımların oluşturacağı Play-Off Şampiyonluk Grubu'nun birincisi direkt olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne gidecek. Aynı grubun ikincisi de 2012-2013 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turuna katılacak'' denildi.