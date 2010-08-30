-TFF'DEN KUTLAMA MESAJI İSTANBUL (A.A) - 30.08.2010 - Türkiye Futbol Federasyonu, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Federasyonun internet sitesinden yayımlanan mesajda, şöyle denildi: ''Ulusumuzun, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü'nü kutluyoruz. Büyük Taarruz Zaferi'nin 88. yıldönümünde, Türkiye Cumhuriyeti'nin bugünlere gelmesinde en büyük paya sahip olan Ulu Önder Atatürk'ü, tüm şehitlerimizi minnetle ve saygıyla anıyoruz.'' -GALATASARAY Galatasaray Kulübü de 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayımladı. Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajda, şöyle denildi: ''Ulusumuzun milli mücadele sürecindeki en büyük adımı; Büyük Taarruz Zaferinin 88. yıldönümünde, Mustafa Kemal Atatürk ve ordumuzun elde ettiği zaferi bir kez daha gururla kutluyoruz. Bu büyük zaferin 88. yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile vatanı uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi bir kez daha saygıyla anıyoruz.'' -BEŞİKTAŞ Beşiktaş Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayımladı. Başkan Demirören, siyah-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yayımlan mesajında, ''Aziz vatan topraklarımızın düşman işgalinden kurtuluşunun 88. yıl dönümünde, tüm Türk milletinin Zafer Bayramı'nı kutluyorum. Bu vesileyle En Büyük Beşiktaşlı Ulu Önder Atatürk'ün izinde olduğumuzu bir kez daha tekrarlarken, şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum'' dedi. Bu arada, Fenerbahçe Kulübü de resmi internet sitesinin açılış sayfasında 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı. -GAZİANTEPSPOR Gaziantepspor Kulübü, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü'nü internet sitesinden yayınladığı mesajla kutladı. ''30 Ağustos Zafer Bayramını Kutluyoruz'' başlığıyla yayınlanan mesajda, ''Ulusumuzun birlik ve beraberlik ruhunu tüm dünyaya gösterdiği Milli Mücadele sürecinin en büyük adımı Büyük Taarruz Zaferinin 88. yılını kutluyor, başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile vatanı uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi bir kez daha saygıyla anıyoruz'' denildi. 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü nedeniyle Gaziantepspor'un internet sitesinin açılış sayfasında Atatürk'ün cephede çekilmiş fotoğraflarına ve ''Biz Türkler, bütün tarihimiz boyunca hürriyet ve istiklale timsal olmuş bir milletiz'' sözüne yer verildi.