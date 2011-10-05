TFF'den kadın ve çocuklara bir müjde daha: Almanya maçı ücretsiz

T24

"Kadın ve 16 yaş altı çocukların stadlara ücretsiz girme projesini başlatarak dünyada bir ilke imza atan Türkiye Futbol Federasyonu, aynı uygulamayı 7 Ekim Cuma akşamı oynanacak Almanya milli maçında da gerçekleştirecek.Milli maçlar düzeyinde Türk futbol tarihinde bir ilk olacak uygulama kapsamında, kadın ve 16 yaş altı çocuklara 4 ayrı tribünden toplam 2 bin bilet ayrıldı.Kadın ve 16 yaş altı çocuklar, 6 Ekim Perşembe günü saat 13.00'te Türk Telekom Arena metro çıkışında açılacak Biletix gişesinden kimliklerini göstererek biletlerini alabilecek. Sadece Perşembe günü açık olacak ve maç günüde açılmayacak olan Biletix gişesi, kontenjan dahilinde ayrılan 2 bin bilet dağıtılana kadar açık tutulacak.Projenin ana esasları ve kontenjan ayrılan tribünler şöyle:"Batı Tribünü (728 adet)"Doğu tribünü (534 adet)"Kuzey Tribünü (kale arkası- 710 adet)"Güney Tribünü (kale arkası -28 adet)Türkiye-Almanya milli maçını, kadınlar ile 01.01.1996 tarihinde ve daha sonra doğmuş çocuklar ücretsiz izleyebilecek.Kadın ve 16 yaş altı futbolseverler davetiye niteliğindeki biletlerini, gişeden üzerinde vatandaşlık numarası bulunan kimliklerini göstererek alabilecek.Kadın ve 16 yaş altı çocuklar, turnikelerden, TC Kimlik belgelerini ve davetiye niteliğindeki biletlerini göstererek girebilecek."