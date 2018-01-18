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Spor

TFF'den ikinci tesis

İSTANBUL, (DHA) Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nin karşısında inşa edilecek Spor Kompleksi projesinin, zemin iyileştirme çalışmaları başladı

18 Ocak 2018 19:23

İSTANBUL, (DHA)

Türkiye Futbol Federasyonu\'nun (TFF) Riva\'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri\'nin karşısında inşa edilecek Spor Kompleksi projesinin, zemin iyileştirme çalışmaları başladı.
TFF\'den yapılan açıklamada, yeni kamp merkezi ve idari binanın, toplam 38 bin metrekare kullanım alanı, 26 bin metrekare kapalı alana sahip olacağı belirtilirken, tesiste konaklanabileceği, ayrıca konferans salonu, toplantı odaları, ofis binası, mescit, fitness salonu, terapi havuzları ve biri 60-90 ölçülerinde iki doğal çim sahanın olacağı ifade edildi.
Bu tesisle birlikte, 45 ile 130 metrekare arasında değişen 10 toplantı salonu, 700 kişilik konferans salonu, restoran, VIP restoran, çok amaçlı 780 metrekarelik fuaye alanı ile yeni konferans salonu ve eğitim alanlarının da Türk futboluna kazandırılacağı aktarıldı.
Tesiste, üç katlı olarak düşünülen ve 3 bin 500 metrekarelik alana yapılacak ofis binasında ise basın merkezi, toplantı odası ile idari ofislerin yer alacağı ifade edilirken, aynı zamanda tesisin engelli sporculara uygun dizayn edileceği ve 82 oda, 703 metrekarelik iç bahçe, 200 araçlık açık ve kapalı otoparkın da bulunacağı kaydedildi.

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