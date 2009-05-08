TFF'den güvenlik açıklaması



Futbol Federasyonu, ''Yeni futbol yasasıyla, statların içinde güvenliğin özel güvenlik görevlileri tarafından yürütüleceği ve polisin bu haftadan itibaren profesyonel lig maçlarında görev yapmayacakları'' şeklinde medyada yer alan haberler üzerine bir açıklama yaptı. Açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün işbirliği ve kulüp yetkililerinin de katılımıyla, liglerin devre arasında ''Futbolda Şiddet ve Düzensizliği Önleme Platformu'nun kapsamlı bir çalışma yürüttüğü ve bu soruna sonuç bildirgesinde açıklık getirildiği belirtilirken, liglerde güvenlik zaafı yaşanmayacağına vurgu yapıldı.



Açıklamada şöyle denildi: ''Özel güvenliğin yetersiz olduğu durumlarda ve riskli maçlarda, polisin yine stat içinde görev yapacağı, o bildirgede bizzat Emniyet Genel Müdürlüğü yetkilileri tarafından ifade edilmiştir. Bu toplantının ardından, İçişleri Bakanlığı tarafından 28 Ocak'ta federasyonumuza gönderilen yazıda, uygulamada sıkıntı yaşanmaması için 5 Mayıs 2009 tarihinden itibaren kademeli bir geçiş yapılacağına dikkat çekilmiş ve statlarda güvenliği İl Spor Güvenlik Kurulları ve müsabaka güvenlik amirinin sağlayacakları hatırlatılmıştır. Emniyet Genel Müdürlüğü ile federasyonumuz arasında yapılan görüşmeler de son derece olumlu ve duyarlı yapıda gelişmiş, herhangi bir aksaklığın oluşmaması için mutabakata varılmıştır. Bundan önceki maçlarda olduğu gibi, kademeli geçiş sağlanana dek, bundan sonraki aşamada da statlarda herhangi bir güvenlik zaafı yaşanmayacaktır.''



Açıklamada, resmi maçlarda güvenlik amirinin, müsabaka güvenliğinin sorumlusu olacağı ve eş güdüm toplantılarına katılmayı sürdüreceği ifade edilirken, İl Spor Güvenlik Kurulu'nun, müsabakalarla ilgili güvenlik önlemlerini almayı sürdüreceği ve görevli gördüğü sayıda emniyet mensubu talebinde bulunmaya devam edeceği, polisin sadece stat dışında değil, gerektiği takdirde stat içinde de görev yapacağı vurgulandı.



Bu arada, özel ve resmi güvenlik birimleri arasındaki işbirliğinin süreceği, zaman içinde özel güvenlik görevlilerinin istenilen sayıya ulaşmasının sağlanacağı, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için de emniyet teşkilatınca, önceki dönemlerde olduğu gibi özel güvenlik teşkilatına her türlü desteğin verileceği bildirildi.