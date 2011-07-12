TFF'den G.Saray'a sert cevap!

T24

3 Temmuz'dan bu yana ülkemizin gündeminde olan şike soruşturmasından, Türk futbolunun en az zararla çıkması için Türkiye Futbol Federasyonu olarak yoğun bir emek ve çaba harcıyoruz. Bu kritik süreçte; kamuoyunun, Kulüpler Birliği'nin ve futbol ailemizin karşılıksız ve samimi destekleri bizi yüreklendiriyor.Ancak bugün Galatasaray Kulübü'nün Başkan Ünal Aysal imzası ile yaptığı açıklama, açık söylemek gerekirse bizleri şaşırttı ve üzdü.Çok değil sadece 24 saat önce yapılan TFF-Kulüpler Birliği toplantısına katılan Galatasaray 2. Başkanı Ali Dürüst, o toplantıdaki görüşleri benimsemiş ve TFF'nin alacağı her kararı destekleyeceğini belirtmiştir.Türk futbolunun geleceğini planlayacak bu toplantıya, mazereti nedeniyle katılamayan Galatasaray Kulübü Başkanı, bugün yaptığı bu açıklama ile 106 yıllık bir camiayı temsil eden 2. Başkanı'nı da oldukça güç bir duruma düşürmektedir.Sonuçları nereye kadar ulaşacağı belli olmayan bu kriz üzerinden "bu ateş üfleyerek sönmez" diyerek fırsatçılık yapmak, elde herhangi bir belge ve delil olmadan hukuka ve adalete aykırı sonuçlar yaratabilecek nitelikte alelacele karar verilmesini beklemek, yüzlerce yıllık bir eğitim kurumunun temelleri üzerine yükselmiş olan Galatasaray Spor Kulübü'nün Başkanı'na hiç yakışmamaktadır. Kişi ve kurumları zan altında bırakan bu açıklamayı, Türk Futbolunun karar organı olan Türkiye Futbol Federasyonu olarak kınıyoruz.Türkiye Futbol Federasyonu, en doğru ve en adil kararı verebilmek adına hukuki süreci beklemektedir. Buna başka bir anlam yüklemeye çalışmak, en hafif ifadesiyle insafsızlıktır.Hatırlatmak isteriz ki, 29 Haziran 2011 tarihi ile birlikte sadece Türkiye Futbol Federasyonu'nun yönetimi değişmemiş, futbolumuzda yeni bir dönem de başlamıştır.Bambaşka bir yönetim anlayışının egemen olacağı bu düzende, eski alışkanlıklarını devam ettireceğini düşünen tüm paydaşlarımızın yanılacağını bir kez daha vurgulamakta yarar görüyoruz.Bu kapsamda, Galatasaray Kulübü'nü ve açıklamada imzası olan Sayın Başkan'ı, bu konuda sağduyulu davranmaya davet ediyor, benzeri açıklamaların devam etmesi halinde ise Futbol Disiplin Talimatı'nın ilgili hükümlerinin işletileceğini hatırlatıyoruz.SaygılarımızlaTürkiye Futbol Federasyonu