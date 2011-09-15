-TFF'den Gökhan Gönül açıklaması İSTANBUL (A.A) - 15.09.2011 - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe Kulübü'nün oyuncusu Gökhan Gönül'ün sakatlığı ile ilgili hatalı bilgi verildiği gerekçesiyle A Milli Takım sağlık heyetine yaptığı suçlamaya karşılık olarak bir açıklama yayımladı. Son günlerde oluşan bilgi kirliliği nedeniyle, A Milli Futbol Takımı oyuncusu Gökhan Gönül'ün Kazakistan ve Avusturya maçları aday kadrosundan çıkarılmasına neden olan spor yaralanması ile ilgili detaylı açıklama yapılması gereği doğduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: ''Fenerbahçe Futbol Takımı'nın Werder Bremen ile oynadığı hazırlık maçında, Gökhan Gönül'ün gövdesinin sağ tarafında darbeye bağlı yumuşak doku ezilmesi oluşmuştur. Oyuncunun bu problemi Fenerbahçe Kulübü tarafından A Milli Takım sağlık heyetine bildirilmiş ve sporcu bu bilgi ışığında kampa dahil edilmiştir. Kampın ilk iki günü gerekli tedavisine devam edilen Gökhan Gönül'ün durumu takip edilmiş ve şikayetlerinin gerilemesi üzerine oyuncu antrenmanlara katılmaya başlamıştır. Milli futbolcu, 31 Ağustos'ta yapılan antrenmanda aynı bölgeye yeni bir darbe alıp çalışmayı yarıda bırakmıştır. Bu gelişme üzerine Gökhan Gönül'ün sorun yaşadığı bölgeye yönelik röntgen, bilgisayarlı tomografi (BT) ve Manyetik Rezonans (MRI) tetkikleri sağlık heyetimizce yapılmıştır.Sonuç olarak, MRI radyoloji raporunda kemik içi ödem 'non-deplase fraktür (birbirinden ayrışmamış kemik içi çatlağı)' olarak değerlendirilmiştir. Bu tür bir yaralanmanın salt yumuşak doku zedelenmesine ek olarak kemik içindeki ödemin tıbbi olarak non deplase (ayrışmamış) kemik kırığı kabul edilebileceği gerçeği ile yaklaşık 3-4 haftada iyileşebileceği göz önüne alınarak, oyuncunun Kazakistan ve Avusturya maçlarına kadar iyileşmesine yeterli süre olmadığından sağlık heyetinin önerisi, teknik heyetin kararıyla Gökhan Gönül'ün kamp kadrosundan çıkarılmasına karar verilmiştir. Konuyla ilgili tüm filmler ve ileri tetkikler, oyuncu ile birlikte Fenerbahçe sağlık ekibine gönderilmiştir. Milli oyuncunun filmleri ve tetkikleri kulübün sağlık ekibine oyuncu ile birlikte gönderilmiş olmasına rağmen, geçen 12 günlük süre zarfında Fenerbahçe Kulübü sağlık ekibinden tarafımıza bilgi alışverişi ile ilgili herhangi bir talepte de bulunulmamıştır. Sonuç olarak Gökhan Gönül'ün kaburga kemiğindeki sorunun bir kemik yaralanması olduğu aşikardır. Milli takım sağlık heyetince verilen bilgi ve eksiksiz olarak gönderilen ileri tetkiklerinin (Röntgen, BT ve MRI) değerlendirilmesi bu sonuca varmak için yeterlidir. A Milli Takım sağlık heyeti, tüm çalışmalarında 'Önce sporcu sağlığı' ilkesini benimsemekte ve hiçbir şekilde bu konuda taviz vermemektedir. Milli futbolcumuz Gökhan Gönül'ün yaralanması sürecinde de konu titizlikle takip edilmiş ve gerekli tüm tıbbi müdahaleler yapılarak kulübünün sağlık ekibi ile paylaşılmıştır.''