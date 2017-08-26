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Spor

TFF'den Galatasaray maçı için down sendromlulara izin çıkmadı

SERHAN TÜRK / İSTANBUL,(DHA) -  Galatasaray'ın down sendromlu çocukları seremoniye çıkarma isteği Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından uygun görülmedi

26 Ağustos 2017 01:40

SERHAN TÜRK / İSTANBUL,(DHA) - 

Galatasaray\'ın down sendromlu çocukları seremoniye çıkarma isteği Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından uygun görülmedi.
Galatasaray\'ın Demir Grup Sivasspor maçı için Avrasya Özel Çocuklar Derneği\'nde eğitim gören down sendromlu çocuklar ile ailelerini ağırlama ve daha sonra mücadele başında seremonide yer aldırma isteği TFF tarafından kabul görmedi. 
Sarı-kırmızılı kulübün yetkililerinden alınan bilgiye göre, TFF, down sendromlu çocuklar ve ailelerini mücadeleye girebilmeleri için Passolig kartları olması gerektiğini bildirdi ve yapılan başvuruyu kabul etmedi. 
Öte yandan Gençlik ve Spor Bakanlığı konuya dahil olarak bir sonraki iç saha maçına çocukların davet edilmesi için gerekli işlemleri başlattı. 

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