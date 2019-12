TFF'den Fenerbahçeye'ye cevap

Euro 2016 Şampiyonası finallerine adaylığımız sonrası Şükrü Saraçoğlu Stadı'nın listeye alınmamasına adete isyan eden Fenerbahçe'ye TFF Başkanı Mahmut Özgener'den cevap geldi.



Futbol Federasyonu Başkanı Mahmut Özgener, Türkiye'nin 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası finalleri adaylığına ilişkin olarak, ''Evrensel kriterleri görmezden gelip tepki göstermek, UEFA'nın ülkede her gelişmeyi, her haberi yakından izlediğini unutmak, adaylığımıza ülke içinden darbe vurmaktır'' dedi.



Mahmut Özgener, Mazhar Zorlu Futbol Turnuvası'nın ödül töreninde yaptığı konuşmada, ülkede üzerinde en çok konuşulan, en çok yorum yapılan spor dalının federasyonunun yönetim kurulu olduklarını söyledi.



Bu durumdan memnuniyet duyduklarını, futbol ailesinin sorunlarını diyalog yoluyla çözmesi gerektiğine inandıklarını belirten Özgener, kulüpler için rekabetin, kendileri açısından ise bu rekabetin adil biçimde sürdürülmesinin önem taşıdığını anlattı.



Özgener, uluslararası alanda milli takımların Dünya Kupası'na gitme hakkını yitirmesine bile yol açan hakem hatalarının Türkiye'de dar bir çerçevede değerlendirildiğini ifade ederek, ''Hatalar yapılıyor ama bunlar hiçbir zaman kasıtlı değil ve art niyet içermiyor. Federasyon olarak hakemlerimizin her zaman arkasındayız. FIFA ve UEFA gibi uzun vadeli planlarla, hataların minimum düzeye çekilmesi için çalışıyoruz. Günlük bazda hakem hatalarını gündeme getirerek, kulübünün menfaat sağlamasına çalışmak Türk futboluna birşey kazandırmaz'' diye konuştu.



Özgener, üzerinde önemle durdukları konulardan birinin de sporda şiddeti önleyerek, kalıcı bir huzur ortamı sağlamak olduğunu ifade ederken, bu konudaki çalışmalarına verdiği destek nedeniyle Devlet Bakanı Faruk Nafiz Özak'a teşekkür etti.





Yayın ihalesi



Ocak ayında yeni yayın ihalesini sonlandırmayı planladıklarını anlatan Özgener, bu ihalenin ''Türk futbol endüstrisinin'' geldiği noktayı yeniden tanımlamak açısından büyük önem taşıdığını bildirdi.



Özgener, bu konuda son derece titiz ve hassas bir çalışma yürüttüklerini, bu ihalenin Türk futboluna yeni ufuklar açacağına inandıklarını, gelirlerin kullanımı ve mali kriterlerle ilgili de önemli projeler geliştirdiklerini kaydetti.



Futbolda menajerlik konusunda da duyarlı olduklarını anlatan Özgener, bu konuda uluslararası normlara uygun bir sistem oluşturacaklarını dile getirdi.





Euro-2016 adaylığı



Özgener, futboldaki günlük kısır çekişmelerin Türkiye'nin 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası finalleri (EURO-2016) adaylığında da ortaya çıkmasından üzüntü duyduğunu söyledi.



Bu konuda evsahipliği yapmaya aday olan ülkenin ve kentlerin uyması zorunlu ölçütler bulunduğunu belirten Özgener, şöyle devam etti: ''Bir şehir sadece futbola olan sevgisiyle değil, ulaşım, şehir merkezine, havaalanına yakınlık, şehirlerin birbirine olan yakınlığı gibi kriterlerle değerlendiriliyor. Bu evrensel kriterleri görmezden gelip tepki göstermek, UEFA'nın ülkede her gelişmeyi, her haberi yakından izlediğini unutmak, adaylığımıza ülke içinden darbe vurmaktır.



Bu süreçte bir taraftan seviniyor, bir taraftar üzülüyorum. Seviniyorum çünkü adaylık konusunda şehirlerimizin, kulüplerimizin, değerli spor adamlarının gayretleri ve bu işin bir parçası olma istekleri mutluluk verici.



Üzülüyorum, çünkü başarılarıyla Türk futbolunun vazgeçilmezi olmuş, futbol denince akla gelen kulüplerimiz, şehirlerimiz FIFA'nın ve UEFA'nın koymuş olduğu temel kriterler nedeniyle maalesef bu projenin dışında kalıyor.'' Özgener, futbol ailesinin birlikte hareket etmesi durumunda ulaşamayacağı hedefin ve çözemeyeceği sorunun bulunmadığını sözlerine ekledi.



Ödül töreninde konuşan Futbol Federasyonu'nun eski asbaşkanlarından Kemal Zorlu, Özgener başkanlığındaki federasyonun doğru işler yaptığını bildirdi.