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Spor

TFF'den Fenerbahçe'ye ceza indirimi

Tahkim Kurulu, Beşiktaş maçındaki olayları gerekçe göstererek Fenerbahçe'ye 40 bin lira para cezası vermişti

05 Ekim 2018 20:51

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fenerbahçe Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları sebebiyle almış olduğu 40 bin lira para cezasında indirime gitti.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, sarı-lacivertlilerin 40 bin liralık para cezası 20 bin liraya indirildi.

Kurul, TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) Ülker Stadı'ndaki 4 tribünün bazı bloklarında yer alan sarı-lacivertli taraftarlar için verdiği elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki iç saha maçına girişlerinin engellenmesi yönündeki kararını ise onadı.

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