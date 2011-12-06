-TFF'den Fenerbahçe açıklaması İSTANBUL (A.A) - 05.12.2011 - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), başkan Mehmet Ali Aydınlar'ın Fenerbahçe Kulübü'nün tüzel kişiliğine yönelik ifadeler kullanmadığını açıkladı. TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Fenerbahçe Kulübü'nün bu akşam yaptığı açıklamanın federasyon tarafından dikkatle incelendiği vurgulanarak, ''Belirtmeliyiz ki, TFF Başkanı Mehmet Ali Aydınlar, 4 Aralık akşamı yaptığı açıklamada Fenerbahçe Kulübü'nün tüzel kişiliği ile ilgili herhangi bir konuya değinmemiş, 23 Ağustos 2011 günü Fenerbahçe Kulübü yöneticileri ile arasında geçen diyaloğu aktarmıştır'' denildi. Yapılan açıklamada, ayrıca şu ifadelere yer verildi: ''Başkan Aydınlar'ın ifadelerinde herhangi bir gerçek dışılık varsa; gerekli düzeltmenin, konuşmaların muhatabı olan Fenerbahçe'nin ilgili yöneticileri tarafından yapılması gerekmektedir. TFF Başkanı Aydınlar'ın ne 30 Kasım'daki basın toplantısında ne de 4 Aralık'taki konuşmaları arasında herhangi bir çelişki bulunmamaktadır. Bu konuyla ilgili lüzum görülmesi halinde, ilerleyen dönemde kapsamlı açıklama da yapılacaktır.''