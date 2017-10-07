TFF'den düzeltme: 4 oyuncu aday kadrodan çıkarıldı

İSTANBUL, (DHA) - Türkiye Futbol Federasyonu, resmi internet sitesi üzerinden bir açıklama yayınladı.

Daha önce \"5 futbolcu aday kadrodan çıkarıldı\" şeklinde bir açıklama yayınlayan TFF, bir düzeltme yayınlayarak Volkan Şen\'in isminin yanlış yazıldığını duyurdu.

TFF\'den yapılan son açıklamaya göre; Arda Turan, Burak Yılmaz, Nuri Şahin ve Caner Erkin aday kadrodan çıkartılırken, Volkan Şen takımla birlikte Finlandiya\'ya seyahat etti.

TFF\'den yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

\"2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri\'nde 9 Ekim\'de deplasmanda Finlandiya ile karşılaşacak A Milli Takımımızda Arda Turan, Burak Yılmaz ve Nuri Şahin sakatlıkları nedeniyle, Caner Erkin ise Finlandiya maçında sarı kart cezalısı olmasından dolayı aday kadrodan çıkarıldı.

A Milli Takım Sağlık Ekibi, İzlanda maçının ilk 45 dakikalık bölümünün ardından oyundan çıkan Nuri Şahin\'in belinde zorlanma sonucu ağrı oluştuğunu, karşılaşma sonrasında ise Arda Turan\'ın sol ayak 5. tarak kemiğinde, Burak Yılmaz\'ın da her iki kasığında ağrı ortaya çıktığını, takımın bu sabah basına kapalı yaptığı çalışmada Volkan Şen\'in ise bel bölgesinde kas ağrısı oluştuğunu açıkladı.

A Milli Takım Teknik Heyeti, Dünya Kupası finallerine katılma şansının dün oynanan maçın ardından yitirilmiş olması nedeniyle, Nuri Şahin, Arda Turan ve Burak Yılmaz\'ın riske edilmeyip tetkik ve tedavilerinin yapılabilmesi amacıyla Finlandiya seyahatine katılmamalarını uygun buldu.

Ayrıca Volkan Şen\'in aday kadrodan çıkartılmasıyla ilgili ismi sehven yazılmıştır. Futbolcu A Milli Takım ile birlikte Finlandiya\'ya seyahat edecektir. Sakatlığının tedaviye vereceği yanıta göre kendisine özel antrenman programı düzenlenecektir.\"