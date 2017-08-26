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Spor

TFF'den down sendromlu çocukların maça alınmaması ile ilgili açıklama geldi

İSTANBUL, (DHA) Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ile Demir Grup Sivasspor arasında oynanan mücadelede down sendromlu çocukların seremoniye çıkarılmaması ile ilgili bir açıklama yaptı

26 Ağustos 2017 20:46

İSTANBUL, (DHA)

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ile Demir Grup Sivasspor arasında oynanan mücadelede down sendromlu çocukların seremoniye çıkarılmaması ile ilgili bir açıklama yaptı.
TFF\'nin açıklaması şu şekilde:
\"Dün oynanan Galatasaray - Demir Grup Sivasspor maçı öncesi Avrasya Özel Çocuklar Derneği\'nde eğitim gören çocuklarımızın maça girişleri ile ilgili yaşanan sorun hakkında Yönetim Kurulumuzun haberdar olmasının hemen ardından Galatasaray Spor Kulübü\'ndeki yöneticiler ve Passolig yetkilileri ile görüşülerek çocuklarımızın maça girişleri için gerekenler yapılmıştır. Ancak maça az bir süre kaldığından dolayı Avrasya Özel Çocuklar Derneği tarafından katılım sağlanamamıştır. TFF olarak yaşanan aksaklık ile ilgisi olan profesyonel yöneticiler hakkında soruşturma açılmıştır.
Ayrıca bu sabah Avrasya Özel Çocuklar Derneği ile görüşülerek eğitim gören çocuklarımız Riva\'daki A Milli Takım antrenmanına ve Eskişehir\'de Hırvatistan ile oynanacak Dünya Kupası grup eleme maçına davet edilmişlerdir. Buna göre; Ay-Yıldızlı takımın 29 Ağustos Salı günü Riva TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri\'nde saat 18.45\'te yapacağı antrenmanın özel konukları olacak çocuklarımız, 5 Eylül\'de Eskişehir Yeni Stadyumu\'ndaki Hırvatistan müsabakasını da Türkiye Futbol Federasyonu\'nun konuğu olarak tribünden izleyebileceklerdir.\"

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