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Spor

TFF'den 'down sendromlu çocuklar' açıklaması

Galatasaray-Sivasspor maçına alınmayan down sendromlu çocukların A Milli Takım antrenmanına ve Hırvatistan ile oynanacak Dünya Kupası grup eleme maçına davet edildiği bildirildi

26 Ağustos 2017 21:42

TFF, Galatasaray - Sivasspor maçında down sendromlu çocukların seremoniye katılma isteğinin reddedilmesiyle ilgili soruşturma açıldığını bildirdi.

Dün akşamki Galatasaray - Sivasspor maçı için Avrasya Özel Çocuklar Derneği'nde eğitim gören down sendromlu çocuklar ile ailelerini ağırlama ve daha sonra mücadele başında seremonide yer aldırma isteği TFF tarafından kabul görmemesi hakkında Futbol Federasyonu'ndan açıklama geldi.

Yapılan açıklamada, "Yaşanan sorun hakkında Yönetim Kurulumuzun haberdar olmasının hemen ardından Galatasaray Spor Kulübü'ndeki yöneticiler ve Passolig yetkilileri ile görüşülerek çocuklarımızın maça girişleri için gerekenler yapılmıştır. Ancak maça az bir süre kaldığından dolayı Avrasya Özel Çocuklar Derneği tarafından katılım sağlanamamıştır. TFF olarak yaşanan aksaklık ile ilgisi olan profesyonel yöneticiler hakkında soruşturma açılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın devamında, A Milli Takım antrenmanına ve Eskişehir'de Hırvatistan ile oynanacak Dünya Kupası grup eleme maçına çocukların davet edildiği ifade edildi.

 

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