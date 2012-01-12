-TFF'den CAS açıklaması İSTANBUL (A.A) - 12.01.2012 - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), UEFA'nın, avukatı ve görevlisi Pierre Cornu'nün raporunun, Fenerbahçe'nin Spor Tahkim Mahkemesi'nde (CAS) açtığı tazminat davası dosyasından çıkartılmasını talep ettiğini açıkladı. Federasyonun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, ''Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), 12.01.2012'de TFF'ye gönderdiği yazıda, Fenerbahçe tarafından UEFA ve TFF aleyhine CAS nezdinde açılan tazminat davasında; UEFA'nın, kendi avukatı ve görevlisi Pierre Cornu'nün 03.11.2011 tarihli raporunun dosyadan çıkartılmasını talep ettiğini bildirdi'' denildi.