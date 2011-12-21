-TFF'den Çakır'a övgü İSTANBUL (A.A) - 21.12.2011 - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), FIFA kokartlı Türk Hakem Cüneyt Çakır'ın Ukrayna-Polonya ortaklığı ile Haziran 2012'de düzenlenecek 2012 Avrupa Şampiyonası'nda görev yapacak olmasıyla ilgili basın toplantısı düzenledi. Conrad Otel'de gerçekleştirilen toplantıya UEFA 1. Asbaşkanı Şenes Erzik, TFF Başkanı Mehmet Ali Aydınlar, TFF Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Yusuf Namoğlu, FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır ve UEFA Hakem Komitesi Üyesi Jaap Uilenberg katıldı. Mehmet Ali Aydınlar, yaptığı açıklamada, uzun süredir basın mensuplarıyla ''sıkıntılı ve hoş olmayan'' meseleler hakkında bir araya geldiklerini hatırlatarak, ''Ancak bugün Türk hakemliği için milat olan bir konu hakkında birlikteyiz'' ifadelerini kullandı. Aydınlar, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Çakır'ın en iyi hakemlerin olduğu elit kategoriye geçmesinden 6 ay sonra böylesine muazzam bir başarıya imza atması bizim için gerçekten gurur verici. 16 yıl sonra gelen tarihi başarının ardında müthiş bir ekip çalışması, son 3 yılda sayısı iyice artan uluslararası eğitimler ve Cüneyt Çakır'ın 2006 yılında aldığı FIFA kokartı ile yönettiği birbirinden değerli 52 maçtaki performansı yatmaktadır. Bu 5 yıllık süre içinde, Barcelona, Real Madrid, Manchester United, Chelsea gibi dünya devlerinin maçlarını yönetme başarısı gösteren Cüneyt Çakır, futbolu seven herkese büyük bir mutluluk ve gurur yaşattı. Kendisine harcanan emeklerin karşılığını fazlasıyla verdi. Artık bir standart haline gelen uluslararası eğitimlerimiz ve eğitimler sayesinde gelecek yıllarda diğer hakemlerden de yeni başarılar bekliyoruz.'' Elit kategorideki en iyi 23 hakemin de yer aldığı toplam 101 üst klasman hakemi, Ocak ayı sonunda Antalya'da ev sahipliği yapacakları UEFA Kış Hakem Kursu'nda ağırlayacaklarını kaydeden Aydınlar, ''Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren hakemlerimize olan güvenimizi ve inancımızı her ortamda dile getirdik. Maksadını aşan eleştirileri ciddiye almadık. Bugün Avrupa'nın en iyi hakemi arasında yer almayı başaran bir hakemimiz ve son 5,5 ayda 42 uluslararası maç yöneterek rekora imza atan FIFA kokartlı hakemlerimiz tüm gerçekleri ortaya koyuyor. Cüneyt Çakır'ı bu başarısından dolayı kutlar emeği geçen herkese teşekkür ederim'' şeklinde konuştu. -MHK Başkanı Namoğlu- MHK Başkanı Yusuf Namoğlu ise, Türkiye'de hakemliğin dışa açılımının miladının 2009 yılında UEFA Hakem Konvansiyonu'na katılmaları ve UEFA Hakem Komitesi Üyesi Jaap Uilenberg'in katkıları olduğunu ifade etti. Namoğlu, Cüneyt Çakır'ın 18 yaşında, 1994 yılında hakemliğe başladığını ifade ederek, ''18 yaşında hakemliğe başlayan hakem, diğer hakemlere göre çok daha fazla avantajlıdır. Bizim de düşüncemiz, 18 yaş ve civarında yetenekli gençleri hakem camiasına kazandırmak ve genç yaşlarda FIFA listelerinde hakem arkadaşların olmalarını sağlamaktır. Çünkü UEFA ve FIFA da bizlerden gençlerin listeye alınmasını talep ediyor'' dedi. Cüneyt Çakır'ın bundan sonraki hedefinin 2014 Dünya Şampiyonası'na katılmak olacağını kaydeden Namoğlu, ''Cüneyt bu şekilde 2012 Avrupa Şampiyonası'nda kendisini kanıtladıktan sonra 2014 Dünya Kupası'na gidecektir. 1974'te Doğan Babacan'dan sonra bir hakemimiz Dünya Kupalarında görev alacaktır. Cüneyt'in o bilinçte olduğunu görüyorum'' diye konuştu. -Fırat Aydınus da elit kategoride- Yusuf Namoğlu, FIFA kokartlı hakem Fırat Aydınus'un da elit kategoriye yükseldiğini bildirerek, ''Artık bundan sonra Avrupa kupalarında 2 hakemimiz olacak'' dedi. Namoğlu, kadın futbol hakemi Dilan Deniz Gökçe'nin de 1. kategoriye terfi ettiğini bildirdi.