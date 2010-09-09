-TFF'DEN BİLET AÇIKLAMASI İSTANBUL (A.A) - 09.09.2010 - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), (A) Milli Futbol Takımı oyuncularının 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası'ndaki Türkiye-Fransa milli maçını izlemeye gitmesi sonrası ortaya çıkan bilet tartışmalarıyla ilgili olarak açıklama yayınladı. Konuyla ilgili yazılı ve görsel basında yer alan haberler üzerine bir açıklama yapma gereği duyulduğu belirtilirken, açıklamada şu ifadelere yer verildi: ''Milli oyuncularımız maçtan bir gün önce TFF Yönetim Kurulu üyeleri ve Milli Takım teknik heyetinden ricada bulunarak, ülkemizin ev sahipliği yaptığı Dünya Basketbol Şampiyonası'ndaki Fransa maçında '12 Dev Adam'ı bizzat tribünde desteklemek istediklerini iletmişlerdi. Türkiye Futbol Federasyonu hemen harekete geçerek, Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan Fransa maçı için toplam 50 kişilik yer talebinde bulundu. Basketbol Federasyonumuz da maça kısa bir süre kalmasına ve yoğun talebe rağmen imkanlar dahilinde en iyisini gerçekleştirerek 50 kişilik grubu bir arada oturtacak belirli bir yer tahsis etti. Eş zamanlı olarak doğrudan FIBA ile yapılan müzakereler sonucu VIP biletlerin alınabileceği anlaşılınca, tanesi 250 Avro'dan bu biletlerin satın alınması tercih edildi. Bu gelişmelere paralel, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Turgay Demirel'in FIBA ile teması sonucu, milli oyuncularımız VIP tribün yerine, saha kenarındaki reklam panolarının arkasına konulan sandalyelere oturdu ve böylece '12 Dev Adam' ile ay-yıldızlı oyuncularımız arasında kuvvetli bir sinerji yaratıldı. Bu vesile ile (A) Milli Basketbol Takımımıza cumartesi akşamki tarihi yarı finalde yürekten başarılar dileriz.''