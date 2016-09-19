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Spor

TFF'den Beşiktaş'ın fikstür değişikliği haberine yanıt

Beşiktaş'ın, 1 Ekim Cumartesi günü oynanması planlanan Rizespor maçının 2 Ekim Pazar günü oynanma isteği reddedildi

19 Eylül 2016 23:43

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Beşiktaş'ın Rizespor maçının tarihinin değişmesi için yaptığı başvuruyu reddederek. siyah-beyazlı kulübe yazılı cevap verdi.

TFF'nin Beşiktaş'a gönderdiği belgede, fikstürün neden değiştirilemeyeceğine yönelik gerekçeler de yer aldı. Beşiktaş'ın 1 Ekim Cumartesi günü oynanacak olan Rizespor karşılaşmasının 2 Ekim Pazar gününe alınması talebini reddederken; fikstürde herhangi bir değişiklik yapılmayacağını bildirdi.

 

Milli takım kampa giriyor

 

A Milli Takım'ın, Ukrayna ve İzlanda maçları için 2 Ekim 2016 günü kampa gireceği ve pazartesi gününe de maç koyulmasının ihtimal dahilinde olmadığı belirtilirken; federasyon yetkilileri, Beşiktaş'ın mücadeleyi cumartesi günü oynamasının normal olduğu görüşünde birleştiler.

TFF, milli takım kamp programı, Rizespor'un maç takvimi ve Avrupa kupaları oynayacak olan takımların kendi aralarındaki kupa ve lig maç dağılımlarını göz önüne alarak Siyah-Beyazlılara ret cevabı verdiği kaydedildi.

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