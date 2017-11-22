T24 LogoT24 Logo
Spor

TFF'den Beşiktaş'a tebrik

İSTANBUL, (DHA) Türkiye Futbol Federasyonu, resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklama ile UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nu lider bitirmeyi garantileyerek son 16 turuna yükselen Beşiktaş'ı tebrik etti

22 Kasım 2017 01:16

İSTANBUL, (DHA)

Türkiye Futbol Federasyonu, resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklama ile UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu\'nu lider bitirmeyi garantileyerek son 16 turuna yükselen Beşiktaş\'ı tebrik etti.
TFF\'den yapılan açıklamada, \"UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu\'nda mücadele eden temsilcimiz Beşiktaş, gruptaki beşinci maçında Porto önünde aldığı 1-1\'lik beraberlik sonrasında lider olarak bir üst tura yükselmeyi garantiledi. Türkiye Futbol Federasyonu olarak Beşiktaş\'ı tebrik eder, gruptaki son maçında ve UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu\'nda başarılarının devamını dileriz\" denildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA Türkiye Futbol FederasyonuUEFALigiGrubuBeşiktaşTFFPortoTürkiye Futbol FederasyonuLigi SonTuru

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Hüda Kaya: Ümraniye'deki cami imamı, "HDP'liler kafir; öldürülmeleri vacip"...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

Kobe'nin helikopter kazasında öleceğini 8 yıl önce yazdı...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24