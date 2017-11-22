TFF'den Beşiktaş'a tebrik

İSTANBUL, (DHA)

Türkiye Futbol Federasyonu, resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklama ile UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu\'nu lider bitirmeyi garantileyerek son 16 turuna yükselen Beşiktaş\'ı tebrik etti.

TFF\'den yapılan açıklamada, \"UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu\'nda mücadele eden temsilcimiz Beşiktaş, gruptaki beşinci maçında Porto önünde aldığı 1-1\'lik beraberlik sonrasında lider olarak bir üst tura yükselmeyi garantiledi. Türkiye Futbol Federasyonu olarak Beşiktaş\'ı tebrik eder, gruptaki son maçında ve UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu\'nda başarılarının devamını dileriz\" denildi.