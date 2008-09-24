TFF'den başsağlığı mesajı

Futbol Federasyonu, spor yazarı Kazım Kanat'ın vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayınladı.



Federasyondan yapılan açıklamada, Kazım Kanat'ın ölümünden duyulan üzüntü vurgulanarak, "Merhum Kazım Kanat'a Tanrı'dan rahmet, Sabah Gazetesi çalışanları ve Kanat'ın ailesine başsağlığı dileriz" denildi.



Öte yandan Kazım Kanat için, TSYD'nin ardından, genel kurul üyesi olduğu Beşiktaş Kulübü de tören düzenleyecek. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 26 Eylül Cuma günü son yolculuğuna uğurlanacak Kazım Kanat için Akaretler'deki kulüp binasında saat 10.30'da tören düzenleneceği bildirildi.

