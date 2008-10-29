TFF'den aracı şirkete 450 bin dolar

A Milli Takım'ın Avrupa Şampiyonası'na hazırlık amacıyla 26 Mart 2008 tarihinde Belarus ile oynadığı hazırlık maçı için Futbol Federasyonu tarafından aracı organizasyon şirketine 450 bin dolar para ödendiği belirlendi.

Haluk Ulusoy federasyonu görevden ayrılmadan önce uluslararası organizasyon şirketi Kentaro'nun Türkiye temsilcisi ile anlaşması yapılan maçın oynanması için federasyonun 450 bin dolarlık ödemenin yanında, tazminat hükmü olarak 500 bin dolar vermeyi taahüt ettiği bildirildi. Milli Takım kafilesinin yol masraflarının da federasyon tarafından karşılandığı Belarus maçının Hasan Doğan federasyonu tarafından Milli Takımlar Teknik Direktörü Fatih Terim'in görüşü alınarak iptal edilmesi için girişimde bulunulduğu, ancak 500 bin dolarlık ağır tazminat hükmü nedeniyle karşılaşmanın zorunlu olarak oynandığı ifade edildi.



Yine teklif yaptılar



Milli Takım'ın, Belarus ile özel müsabaka yapmak için ödediği 450 bin dolar, söz konusu organizasyon şirketini bu kez de Avusturya maçı öncesi harekete geçirdi.

2010 Dünya Kupası grup eleme maçlarına verilen 5 aylık arayı değerlendirmek isteyen Fatih Terim rakip ararken, Kentaro şirketi bu kez de Avusturya ile Viyana'da bir maç organizasyonu için federasyona 500 bin dolarlık teklif getirdi. Federasyon bundan sonra ancak Brezilya gibi dünya çapında takımlarla oynanacak karşılaşmalara para ödeyebileceğini belirterek bu öneriyi geri çevirdi.



Konuştular, anlaştılar



Federasyon yetkilileri, FIFA toplantısına katılmak için gittikleri İsviçre'de Avusturya Futbol Federasyonu Başkanı Friedrich Stickler'in "Niçin bizimle milli maç oynamak istemiyorsunuz?" sorusu üzerine şaşkına döndü.

Yetkililer aracı şirketin kendilerinden 500 bin dolar para istediğini söyleyince Avusturyalı Başkan "Bu konuyu iki federasyon yazışarak çözümlesin" yanıtını verdi.

Kısa süren diyaloğun ardından herhangi bir ücret ödenmeden özel maçın 19 Kasım'da Viyana'da oynanması konusunda uzlaşmaya varıldı. Taraflar karşılaşmanın yayın haklarını ayrı ayrı satarak ekstra gelir elde etmeyi kararlaştırdı.

Milli Takım'ın Viyana'daki konaklama ücretinin de Avusturya federasyonu tarafından karşılanması öngörüldü. Federasyon, gurbetçi vatandaşların büyük ilgi göstermesinin beklendiği maçın yayın hakkından da 500 bin ile 1 milyon dolar arası bir kazanç sağlayacak.



Hamit sakatlanmıştı



Milli Takım'ın 2008 Avrupa Şampiyonası finallerine hazırlık döneminde rakip olarak Belarus'u seçmesi ve maçın çok ağır saha şartlarında oynanması o dönemde çok yoğun tepkilere neden olmuştu. Başkent Minsk'teki Dinamo Stadı'nda oynanan ve 2-2 berabere sonuçlanan karşılaşmada ay-yıldızlı ekibin en etkili silahlarından biri olan Hamit Altıntop ağır şekilde sakatlanarak oyundan çıkmış ve uzun süren bir tedavi dönemi geçirmek zorunda kalmıştı. Hamit, finallerde büyük bir fedakarlık göstererek sakatlığı tam olarak düzelmemesine rağmen forma giymişti. Avrupa üçüncüsü olmuş bir Türkiye'nin marka değerinin düşürülmemesi için maç seçimlerinde daha titiz olacaklarını belirten Futbol Federasyonu yetkilileri, "Bundan sonra benzer teklifler geldiğinde rakibin adı ve gücüne göre karar vereceğiz" ifadelerini kullandı.