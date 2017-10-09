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Spor

TFF'den Ampute Futbol Milli Takımı'na tebrik

İSTANBUL, (DHA) - Türkiye Futbol Federasyonu, finalde İngiltere'yi 2-1 mağlup ederek Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda şampiyonluğa ulaşan Milli Takım için tebrik mesajı yayınladı

09 Ekim 2017 23:23

İSTANBUL, (DHA) - Türkiye Futbol Federasyonu, finalde İngiltere\'yi 2-1 mağlup ederek Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası\'nda şampiyonluğa ulaşan Milli Takım için tebrik mesajı yayınladı.
TFF\'den yapılan açıklamada, \"TFF\'nin \"Türkiye Futbol Oynuyor\" projesi kapsamında destek verdiği Bedensel Engelliler Spor Federasyonu bünyesinde bulunan Ampute Futbol Milli Takımı, EAFF Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası final maçında İngiltere\'yi yenerek Avrupa şampiyonu oldu. Türkiye\'ye büyük bir gurur yaşatan Ampute Futbol Milli Takımı\'nı gönülden kutlar, spor tarihimize geçen başarının mimarlarına yürekten teşekkür ederiz\" denildi.

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