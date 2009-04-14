TFF'den acil toplantı kararı



Futbol Federasyonu, Galatasaray - Fenerbahçe maçında yaşanan olaylar ve ardından yöneticiler tarafından yapılan açıklamalarla ilgili olarak acil toplantı kararı aldı.



Futbol Federasyonu yönetimi, bugün İstanbul'da bir araya gelip, Sivasspor Başkanı Mecnun Odyakmaz ile Galatasaray Başkanı Adnan Polat'ın yaptığı açıklamalara ilişkin görüşlerini kamuoyuyla paylaşacak.



Federasyonun, futbol camiasını sakin olmaya davet edeceği belirtiliyor. Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Odyakmaz, Antalyaspor maçı sonrası, "Beşiktaş'ın karşılaşmasını izledikten sonra, Sivasspor'u şampiyon yapmayacaklar gibi bir kanaat doğdu içimde" demişti.



Galatasaray Başkanı Adnan Polat ise, "tamamıyla çok güzel bir tezgah ortaya konmuş. İki takım da ligden düşürüldü. Yetkilileri tebrik ediyorum. İkinci yarı başladığından beri senaryo gayet güzel uygulandı" ifadelerini kullanmıştı.



