T24 LogoT24 Logo
Spor

TFF'den açıklama  İSTANBUL (A.A)

26 Ağustos 2011 19:54

-TFF'den açıklama  İSTANBUL (A.A) - 26.08.2011 - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, TFF yöneticilerinin UEFA 1. Asbaşkanı Şenes Erzik'e geçici olarak TFF başkanlığını önerdikleri haberinin doğru olmadığı bildirildi. TFF'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: ''TFF yöneticilerinin UEFA 1. Asbaşkanı Şenes Erzik'e geçici olarak TFF Başkanlığı'nı önerdikleri hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır. TFF yöneticileri ile Şenes Erzik arasında bu konu ile ilgili hiçbir görüşme gerçekleşmediği gibi en ufak bir ima dahi olmamıştır. Kamuoyundan hiçbir kelimesi doğru olmayan bu habere itibar göstermemesini rica ederiz.'' 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24