-TFF'den açıklama İSTANBUL (A.A) - 26.08.2011 - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, TFF yöneticilerinin UEFA 1. Asbaşkanı Şenes Erzik'e geçici olarak TFF başkanlığını önerdikleri haberinin doğru olmadığı bildirildi. TFF'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: ''TFF yöneticilerinin UEFA 1. Asbaşkanı Şenes Erzik'e geçici olarak TFF Başkanlığı'nı önerdikleri hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır. TFF yöneticileri ile Şenes Erzik arasında bu konu ile ilgili hiçbir görüşme gerçekleşmediği gibi en ufak bir ima dahi olmamıştır. Kamuoyundan hiçbir kelimesi doğru olmayan bu habere itibar göstermemesini rica ederiz.''