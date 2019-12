TFF'den 'ABD ziyareti heyeti' açıklaması

T24 - Futbol Federasyonu, (A) Milli Futbol Takımı'nın ABD kampı ve bu kampa davet edilenler hakkında basında yer alan spekülasyonlar üzerine açıklama yaparak, kampa, futbola hizmet edenlerin davet edildiğini bildirdi. Hürriyet gazetesinden Razi Canikligil'in haberine göre de bu kamp süreci göre New York'da 28 yıldır yapılan Türk yürüyüşünü tehlikeye soktuğunu yazdı. Canikligil ayrıca her davetlinin 5 günlük masrafının 1000 dolar olduğunu belirtirken, 3 büyüklerin başkanlarının da seyahatte yer almayacağını ifade etti.





Federasyondan yapılan açıklamada, 19-29 Mayıs'ta ABD'de gerçekleşecek olan kampta (A) millilerin 3 önemli hazırlık karşılaşması yapacağı, bu maçlar için (A) Milli Takım ve teknik kadronun 19 Mayıs'ta İstanbul'dan hareket edeceği vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:





''Bunun yanı sıra Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, daha önceki tüm milli maçlarda olduğu gibi bu kampa da Türk futboluna çok değerli hizmetleri bulunan kulüp başkanlarımızı, FIFA kokartlı hakemlerimizi, Turkcell Süper Lig'de yer alan 18 kulübümüzün teknik direktörünü ve de her zaman bizlerle birlikte olan ana sponsorlarımızın 40 temsilcisini davet etmiştir. Gelmelerinden büyük onur duyduğumuz toplam 180 kişilik bu kafile, 25 Mayıs günü İstanbul'dan tarifeli uçak ile hareket edecek ve 29 Mayıs'taki ABD milli maçından sonra yine tarifeli uçak ile yurda dönecektir.''





Açıklamada ayrıca, 23 Mayıs'ta New York'ta düzenlenecek Türk Günü yürüyüşü ile ilgili de basında gerçeği yansıtmayan bazı bilgilerin yer aldığına vurgu yapılarak, şöyle denildi:





''Bu yürüyüş hakkında bilgi vermek için 3 Mart 2010'da TFF'yi ziyaret eden Türk-Amerikan Dernekleri Federasyonu Başkanı Kaya Boztepe, TFF Başkan ve Başkan Vekili ile bir araya gelmiş ve Futbol Federasyonu ile Milli Takım'ı yürüyüşe davet ederek, bu katılımın ABD'de yaşayan Türklere büyük gurur vereceğini vurgulamıştır. Böyle bir misyon üstlenmekten kıvanç duyan TFF heyeti ve Milli Takım da, tarihi yaklaşık 1 yıl önce belli olan bu yürüyüşe katılmayı teyit etmiştir. 23 Mayıs'ta yapılacak Türk Günü etkinliğinin tarihinin değiştirilmesi hususu hiçbir zaman gündeme gelmemiştir.''





TFF'den cevap verilme gereği duyulan basında yer haberlerden biri olan ve Hürriyet gazetesinden Razi Canikligil'in kaleme aldığı "Güney Afrika olmadı ABD'ye gidelim" başlıklı haber şöyle:







Güney Afrika olmadı ABD'ye gidelim







Dünya Kupası’na katılamayan Milli Takım 400 kişi ile ABD’ye çıkarma yapacak.





Futbol Federasyonu, A Milli Takımımız’ın 5 gün sürecek ABD turnesine aralarında kulüp başkanları ve siyasilerin de bulunduğu hayli kalabalık bir topluluğu davet etti.





A Milli Futbol Takımımız’ın 19-24 Mayıs tarihleri arasında ABD’de yapacağı turneye 400 kişilik kafileyle çıkarma yapacağız. Futbol Federasyonu, Güney Afrika’da yapılacak Dünya Kupası vizesi alamayan ay yıldızlı ekibimizin 3 hazırlık maçı yapacağı ABD turnesine aralarında 120 kulüp başkanı, milletvekilleri olmak üzere 199 kişiyi davet etti. 11 Haziran-11 Temmuz tarihleri arasında Güney Afrika’da yapılacak 2010 Dünya Kupası’na katılma şansımımızı kaybetmemizden sonra Futbol Federasyonu’nun 199 kişiyi adeta ödüllendirircesine ABD’de ağırlamsı, futbolumuzu yönetenlere adeta son dakika piyangosu oldu.





Güvenlik sorunu





A Milli Futbol Takımımızın 400 kişilik kafile ile 19-24 Mayıs tarihleri arasında yapacağı ABD turunda 22 Mayıs’ta Çek maçı yürüyüşle aynı gününe konunca kriz yaşandı. Bir gün sonraya alınan Türk Günü Yürüyüşü, güvenlik gerekçesiyle tehlikeye girdi. Davetliler 3 kafile halinde New York’a uçacak. Milli Takım’ın kafilesine çok sayıda TFF personeli ve geniş bir medya grubunun da eşlik edecek. Türkiye liglerindeki 120 kulüp başkanının Türkiye Futbol Federasyonu’nun davetlisi olarak katılacağı ABD turu için New Jersey eyaletinin Hoboken kasabasındaki Manhattan manzaralı 5 yıldızlı “W” otelinin tüm odaları kapatıldı.





18 bin bileti Anda aldı





Milli Takımımız’ın Çek Cumhuriyeti ile New Jersey’deki 25 bin kapasiteli Red Bull Stadı’ndaki maçının henüz satılmayan 18 bin biletini New York’ta toptan mücevher işi yapan Ekmel Anda isimli bir Türk satın aldı. Daha önce Fenerbahçe USA Derneğinin Başkanlığı'nı da yapan Anda, toptan fiyata aldığı biletleri aldığı fiyattan FBUSA, Galatasaray USA ve Beşiktaş USA Dernekleri’ne vererek bu taraftar derneklerinin önemli bir gelir elde etmelerini sağladı.





New York’ta üstü açık otobüsle tur atacaklar





TADF Başkanı Kaya Boztepe, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Lutfi Arıboğan’ı arayarak milli takımı 23 Mayıs Pazar günü yapılacak olan Türk Günü Yürüyüşü’ne davet etti. Çek maçının uygunsuz saate konması üzerine büyük kriz atlatan TADF’nin isteğini olumlu karşılayan Arıboğan, Milli Takım oyuncularının üzeri açık bir otobüs üzerinde yürüyüşe katılarak Amerikalı Türkleri selamlamalarına onay verdi. Ay yıldızlı oyuncular New Jersey’den gemi ile Manhattan’a geçip burada üstü açık otobüse binerek Türk Günü Yürüyüşü’ne katılıp izleyicileri selamlayacak.





5 günde 3 hazırlık maçı yapacağız





A Millilerimizin 19-24 Mayıs tarihlerinde ABD’de yapacağı hazırlık kampının maç programı şöyle: 22 Mayıs Cumartesi: TSİ 19:30 Türkiye-Çek Cumhuriyeti, 26 Mayıs Çarşamba: TSİ 20.30 Türkiye-Kuzey İrlanda, 29 Mayıs Cumartesi: TSİ 21.00 Türkiye-ABD.





28 yıldır yapılan Türk Günü Yürüyüşü tehlikeye girdi





Yürüyüş, milli maç nedeniyle İsraillilerin gösteri gününe ertelendi.





Millilerin ABD’de Çek Cumhuriyeti ile yapacağı özel karşılaşmanın New York’ta 28 yıldır yapılan Türk Günü Yürüyüşü ile aynı güne ve saate konulması üzerine yürüyüş bir gün sonraya yani 23 Mayıs Pazar gününe alındı. Ne var ki, pazar günü aynı saatte Manhattan’da İsraillilerin yürüyüşü olması üzerine Türk Günü Yürüyüşü’nün organizasyonunu yapan Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu (TADF) büyük bir krizin eşiğine geldi.





New York polisinin aynı saatteki İsrail ve Türk Günü Yürüyüşleri’nin güvenliğini sağlamayacağını TADF bildirmesi üzerine yürüyüşün iptal edilmesi ve sadece BM binası karşısındaki parkta gösteriler yapılması gündeme geldi. Türk Günü Yürüyüşü’ne ve A Milli Takımımız’ın Çek Cumhuriyeti ile yapacağı maça Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, Çalışma Bakanı Ömer Dinçer, Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, AKP Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, AKP Kırıkkale Milletvekili Vahit Erdem, AKP Kayseri Milletvekili Sadık Yakut, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Faruk Bal’ın da katılması bekleniyor.





Bir davetlinin 5 günlük maliyeti 1000 dolar





Amerika turnesine şu anda 120 kişinin katılması kesinleşti. Bir kişinin günlük maliyeti 200 doları bulacak.





Milli Takım’ın Amerika turnesine davet edilen kafile için ufak çapta bir servet ödenecek. 25 Mayıs’ta yola çıkacak davetliler, 30 Mayıs’ta Türkiye’ye dönecek ve bir kişi için yaklaşık 200 dolar günlük masraf yapılacak.





Süper Lig, 1. 2. ve 3.Lig’de mücadele veren yaklaşık 120 kulüp başkanının yanısıra Futbol Federasyonu ana sponsoru olan 9 firmadan da davetliler Amerika’ya çağrıldı. Bu sponsorların her birinden yaklaşık 30 kişinin gelmesi bekleniyor. FIFA kokartı taşıyan faal hakemler, Federasyon’a bağlı Tahkim Kurulu, Disiplin Kurulu, Merkez Hakem Kurulu, Etik Kurulu başkanları da Amerika’ya gidecek. Üç büyük kulüp başkanının yanı sıra Merkez Hakem Kurulu Başkanı Oğuz Sarvan seyahate katılmayacaklarını bildirdi. Kafile, 25-30 Mayıs tarihleri arasında 4 ya da 5 yıldızlı otellerde konaklayacak.





Bu otellerin gecelik kişi başı ücretinin 200 dolar olduğu belirtildi. Haliyle gidecek olası 120 kişi için adam başı (5 günlük seyahat olduğu için) 1000’er dolardan 120 bin dolar ücret ödenecek. Ancak önümüzdeki günlerde bu sayının 150’ye çıkabileceği tahmin ediliyor. Bu arada kafile THY’den kiralanacak olan özel uçak ile Amerika’ya gidecek.





3 büyüklerin başkanı yok





Futbol Federasyonu Amerika seyahatine Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Galatasaray Başkanı Adnan Polat ve Beşiktaş Başkanı Yıldırım Demirören’i de davet etti. Ancak üç büyük kulüp başkanı ile birlikte Merkez Hakem Kurulu Başkanı Oğuz Sarvan da seyahate katılmayacaklarını bildirdi.