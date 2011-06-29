-TFF'DE SEÇİM ZAMANI ANKARA (A.A) - 29.06.2011 - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Seçimli Olağan Genel Kurulu, Ankara Sheraton Otel'de başladı. Divan kurulunun oluşturulması ve başkanlığa Levent Bıçakçı'nın seçilmesinin ardından, genel kurul saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Devlet Bakanı Faruk Nafız Özak'ın genel kurula gönderdiği mesaj, divan kurulu başkanı Levent Bıçakçı tarafından okundu. Genel kurulda daha sonra, eski TFF Başkanı Mahmut Özgener, kürsüye çıkarak bir konuşma yaptı. Özgener, bugün son kez TFF Başkanı sıfatıyla genel kurulun karşısına çıktığını hatırlatarak, 3 yıllık başkanlık süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu. Geriye bakıldığı zaman sonuç getiren çalışmalara imza attıklarını vurgulayan Özgener, en önemli çalışmalarından birini şiddet konusunda gerçekleştirdiklerinin altını çizerek, şöyle devam etti: ''Futbolun gündemine takılıp kalmadan, daha çok orta ve uzun vadeli projelerle Türk futbolunun sorunlarına çözüm bulmaya çalıştık. Son 2 yılda Türkiye genelinde yaptırdığımız kamuoyu araştırmalarında, futbolumuzun en önemli sorununun şiddet olduğu ortaya çıktı. Dünya futbolu da bu konudaki sorunlarını çeşitli platformlarda sürdürüyor. Şiddeti gündeminden çıkartamayan ülkeler, belirli bir seviyede takılıp kalıyor. İlerlemeleri, gelişmeleri duruyor. Büyük paralar ödeyen sponsorlar, şiddet olaylarından dolayı markalarının zarar görmemesi için geri çekiliyor. Seyirci, şiddet nedeniyle tribünden uzaklaşıyor. Şiddetin durdurulması için birçok çalışma yaptık. Hükümet ve meclisten aldığımız destekle, uluslararası standartlarda bir yasa çıkardık. Yasanın devreye girmesi, sezonun ve görevimizin sonuna denk geldiği için tam anlamıyla uygulama şansı bulamadık. Yasa, layığıyla uygulandığı takdirde, futbolumuzun en büyük sorunu belli bir zaman içinde çözüme kavuşacaktır. Bu konuda kulüp yöneticilerimizin desteğinin önemini vurgulamak istiyorum. Hepsinin samimi olduğuna da inanıyorum.'' Özgener, hakemler konusuna da büyük bir titizlikle yaklaştıklarına değinerek, ''Kamuoyu, hakem hatalarını yeteneksizliğe değil, içinde bulunduğu ortama bağlıyor. Bir insana güvenmeden adalet bekleyemezsiniz. TFF olarak hakemlerimize güvendik. Onların uluslararası alanda başarılı olacağına inandık. Eğitim konusunda yaptığımız atılımla ilerlemelerini sağladık. Yeni dönemde bu çalışmaların süreceğini biliyoruz. İlerleyen yıllarda çok daha fazla elit hakemin, uluslararası maçlarda görev alacağına inancımız sonsuz'' diye konuştu. -''ELDE EDİLEN BAŞARILARDA EN BÜYÜK SORUN İSTİKRAR''- Mahmut Özgener, Türk futbolunun son 20 yılda başarılar elde ettiğini, ancak bu başarılarda en önemli sorunun istikrar olduğunu söyledi. İstikrar sorununun çözümünü ise altyapıda gösteren Özgener, ''Yönetimimiz döneminde, hem bu konuda daha önce başlatılan çalışmaları sürdürdük hem de yeni atılımlarla altyapıları güçlendirdik. Federasyonumuzun başarılı olduğuna inandığımız konular arasında altyapılar da bulunuyor. Bu vesileyle, altyapıya da büyük önem veren iş ortaklarımıza teşekkür ediyorum. Yeni seçilecek yönetimimizin, bu çalışmaları daha da güçlendirerek sürdüreceğine inanıyorum'' ifadesini kullandı. Başkanlığı döneminde yönetim kurulu arkadaşlarıyla birlikte yaptıkları çalışmalar hakkında da bilgi veren Özgener, şöyle konuştu: ''Gelirlerde büyük bir yükseliş olduğu mali tablolarda da ortaya çıkıyor. 3 yıl önce 124 milyon lira ile devraldığımız federasyonu, bugün 245 milyon liralık bir gelirle devrediyoruz. Özellikle yaptığımız yayın ihalesiyle kulüplere büyük bir maddi gelir sağladık. Sponsorluk anlaşmalarımızın hemen hemen hepsini ciddi yükselişle yeniledik. Futbolumuzun marka değerini artırdık. Yayıncı kuruluşla büyük bir sinerji içinde çalıştık. Artık ligimizde, dünyanın büyük liglerinde olduğu gibi her maç canlı yayınlanabilir hale geldi. Milli takımlar, yeni bir sürece girdi. Sadece teknik anlamda değil, yapısal anlamda da değişikliklere imza attık. Teknik yönetimi ikiye ayırdık. Türk futbolunun gelecek kuşaklara olumlu derecede etki edecek bu sistemi, kariyeri başarılarla dolu, dünyanın sayılı teknik adamlarından Hiddink ile hayata geçirdik. Gurbetçi oyuncularımızın milli takıma kazandırılması konusunda ciddi adımlar attık. Tüm yaş gruplarındaki millilerimizin Avrupa arenasında boy göstermesi, geleceğimiz adına önemli bir konuydu.''