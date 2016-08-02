TFF'de 'paralel yapı' soruşturması; MHK üyesi 5 kişinin istifaları kabul edildi

Türkiye Futbol Federasyonu'nda (TFF) önceki gün başlayan 'paralel devlet yapılanması' soruşturmasında, örgüt bağlantısı tespit edilen Merkez Hakem Kurulu'nun 9 üyesinin 5'inin istifaları kabul edildi.

Habertürk'ün haberine göre, Türkiye Futbol Federasyonu, 'paralel devlet yapılanması'nın kendi bünyesine sızıp sızmadığının tespiti için önceki gün düğmeye basmıştı. Bu bağlamda soruşturmanın sağlıklı işlemesi için MHK, PFDK, Tahkim ve Temsilciler Kurulu başta olmak üzere tüm kurulların başkan ve üyelerinin yazılı istifası istenmişti.

TFF'de görev alan 2 bin 800 kişinin listesi araştırma için İçişleri Bakanlığı'na gönderilirken ilk büyük deprem Kuddusi Müftüoğlu'nun başkanlığını yaptığı Merkez Hakem Kurulu'nda yaşandı.

Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan gelen raporda 9 üyesinin 5'inde örgüt bağlantısı tespit edilmesi üzerine MHK üyelerinin istifaları federasyon tarafından yürürlüğe konuldu.

Yapılan açıklamada, "TFF Yönetim Kurulu, dün (31 Temmuz 2016) istifasını sunan kurullar arasında yer alan Merkez Hakem Kurulu'nun başkan ve üyelerinin istifalarını görülen lüzum üzerine kabul etmiştir" denildi.

Süper Lig'den 11 hakem var

Soruşturma kapsamında gelen raporlara göre Süper Lig'e görev alan 5 orta hakem ile 6 yardımcı hakemin de 'paralel devlet yapılanması'yla bağlantısının olduğu öğrenildi. Ligimizde uzun yıllar çok kritik maçlarda görev alan bu hakemlerle ilgili de gereğinin yapılacağı ifade edildi.

Soruşturma sürerken, diğer kurullarla ilgili raporların da kısa süre içinde netlik kazanacağı bildirildi. MİT'e yollanan listede 'paralel devlet yapılanması' bağlantısı olan kişilerin sayısının çokluğundan endişe edilmeye başlandı.

Özellikle 'temsilci' kadrosunda kişilerle ilgili çok sayıda olumsuz rapor geleceği ileri sürüldü.

Görevden alınan MHK kimlerden oluşuyordu?

Başkan: Kuddusi Müftüoğlu

As Başkan - Bünyamin Gezer

Hakem Atama Kurulu - Kuddusi Müftüoğlu - Bünyamin Gezer

Gözlemci Atama - Erdal Güleç - Sadettin Güler

Mentörlerden Sorumlu Üye - İsmet Cengiz - Hakan Özkan

BAL Sorumlusu - Zafer Demir

Futsal-Plaj Futbolu Hakemliğinden Sorumlu Üye - Yıldıray Arslan

Kadın Hakemlerden Sorumlu Üye - İsmet Cengiz

Eğitimden Sorumlu Üye - Hakan Özkan