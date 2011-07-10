-TFF'DE KRİTİK DEĞERLENDİRME YARIN İSTANBUL (A.A) - 10.07.2011 - Türkiye'yi sarsan futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma birinci haftasını doldururken, gözler Türkiye Futbol Federasyonu'nda (TFF) yarın yapılacak toplantılara çevrildi. TFF yarın hareketli bir gün geçirecek. Federasyonun İstinye'deki merkezinde öğle saatlerinde önce Spor Toto Süper Lig'de yer alan kulüplerin başkanlarıyla bir araya gelecek olan TFF Yönetim Kurulu daha sonra kendi içinde toplanarak, durum değerlendirmesi yapacak. TFF Yönetim Kurulu'nun yarınki görüşmelerin ardından bir karar açıklamayacağı, izlenecek yol haritası üzerinde durulacağı öğrenildi. TFF Başkanı Mehmet Ali Aydınlar, hafta başında yaptığı açıklamada, soruşturmanın bitmesinin çok uzun süreceğini belirterek, dolayısıyla kendilerinin delillere göre hareket etmek zorunda olduğunu söylemişti. Aydınlar, basın mensuplarının, ''15 Temmuz'a kadar UEFA'ya Şampiyonlar Ligi ön elemesinde oynayacak takımın isminin bildirilmesi gerekiyor. 15 Temmuz'a kadar bir karar verecek misiniz?'' şeklindeki sorusuna, ''Zamanın farkındayız. Zaman darlığı var. Bu süreyi iyi değerlendireceğiz. Bu takvime uyacağız diyebilirim'' yanıtını vermiş, savcılıktan herhangi bir belge almadıklarını, 15 Temmuz'a dek mümkünse karar çıkacağını ifade etmişti.