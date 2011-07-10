T24 LogoT24 Logo
Spor

TFF'DE KRİTİK DEĞERLENDİRME YARIN İSTANBUL (A.A)

10 Temmuz 2011 15:24

-TFF'DE KRİTİK DEĞERLENDİRME YARIN İSTANBUL (A.A) - 10.07.2011 - Türkiye'yi sarsan futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma birinci haftasını doldururken, gözler Türkiye Futbol Federasyonu'nda (TFF) yarın yapılacak toplantılara çevrildi. TFF yarın hareketli bir gün geçirecek. Federasyonun İstinye'deki merkezinde öğle saatlerinde önce Spor Toto Süper Lig'de yer alan kulüplerin başkanlarıyla bir araya gelecek olan TFF Yönetim Kurulu daha sonra kendi içinde toplanarak, durum değerlendirmesi yapacak. TFF Yönetim Kurulu'nun yarınki görüşmelerin ardından bir karar açıklamayacağı, izlenecek yol haritası üzerinde durulacağı öğrenildi. TFF Başkanı Mehmet Ali Aydınlar, hafta başında yaptığı açıklamada, soruşturmanın bitmesinin çok uzun süreceğini belirterek, dolayısıyla kendilerinin delillere göre hareket etmek zorunda olduğunu söylemişti. Aydınlar, basın mensuplarının, ''15 Temmuz'a kadar UEFA'ya Şampiyonlar Ligi ön elemesinde oynayacak takımın isminin bildirilmesi gerekiyor. 15 Temmuz'a kadar bir karar verecek misiniz?'' şeklindeki sorusuna, ''Zamanın farkındayız. Zaman darlığı var. Bu süreyi iyi değerlendireceğiz. Bu takvime uyacağız diyebilirim'' yanıtını vermiş, savcılıktan herhangi bir belge almadıklarını, 15 Temmuz'a dek mümkünse karar çıkacağını ifade etmişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24