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Spor

TFF'DE GÖREV DAĞILIMI YAPILDI İSTANBUL (A.A)

01 Temmuz 2011 17:50

-TFF'DE GÖREV DAĞILIMI YAPILDI İSTANBUL (A.A) - 01.07.2011 - Türkiye Futbol Federasyonuun (TFF) 29 Haziran'daki genel kurulunda seçildikten sonra ilk toplantısını bugün İstanbul'da gerçekleştiren yeni yönetim kurulu, görev dağılımını yaptı.  TFF Başkan Vekilliklerine Göksel Gümüşdağ ile Lutfi Arıboğan getirildi.  Ayrıca, TFF İcra Kurulu ve Yönetim Kurulu görev dağılımı şöyle oluştu: İcra Kurulu ----------- Başkan: Mehmet Ali Aydınlar İcra Kurulu üyeleri: Göksel Gümüşdağ, Lutfi Arıboğan, A.Hüsnü Güreli, M.Cüneyt Tanman Yönetim Kurulu -------------- Milli Takımlardan Sorumlu Üye : M.Cüneyt Tanman Mali İşlerden Sorumlu Üye : A.Hüsnü Güreli Hukuktan Sorumlu Üye : Yunus Egemenoğlu Tesislerden Sorumlu Üye : Ergün Tekin Amatörlerden Sorumlu Üye : Mehmet Baykan Bank Asya 1. Lig ile Spor Toto 2. ve 3. Lig'den Sorumlu Üye: M.Akif Üstündağ

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