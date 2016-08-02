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TFF’de ‘FETÖ’ operasyonu; 104 kişinin görevine son verildi!

Görevine son verilenler arasında bölge hakem ve yardımcı hakemler de bulunuyor

02 Ağustos 2016 20:57

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında, aralarında klasman ve bölge hakem ve yardımcı hakemlerin de bulunduğu 94 kişiyle ilişiğinin kestiğini duyurdu. TFF, daha sonra yaptığı bir açıklama ile 10 kişiyle daha ilişiğini kestiğini duyurdu.

TFF'nin açıklaması şöyle:

"Federasyonumuz, görülen lüzum üzerine 94 kişinin TFF ile ilişiğini kesmiştir. TFF ile ilişiği kesilen kişiler arasında klasman ve bölge hakem ve yardımcı hakemleri, İl Hakem Kurulu üyeleri ile ulusal ve bölgesel gözlemciler yer almaktadır."

TFF'den yapılan ikinci açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Federasyonumuz, görülen lüzum üzerine Temsilciler Kurulu'nun bir üyesinin istifasını kabul etmiş, müsabakalarda görev alan 10 temsilcinin ise kurumla ilişiğini kesmiştir. TFF ile ilişiği kesilen temsilciler arasında bir Üst Klasman Temsilcisi, bir Federasyon Güvenlik ve Akreditasyon Temsilcisi ile 8 adet klasman temsilcisi yer almaktadır"

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