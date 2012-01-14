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Spor

TFF Yönetim Kurulu yarın İstanbul'da toplanacak  ANKARA (A.A)

14 Ocak 2012 01:38

-TFF Yönetim Kurulu yarın İstanbul'da toplanacak  ANKARA (A.A) - 13.01.2012 - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu yarın İstanbul'da toplanacak.  TFF Başkanı Mehmet Ali Aydınlar, Ankara'da gerçekleştirilen ''TFF-Spor Toto Süper Lig Kulüpleri Buluşması'' toplantısının ardından otelden ayrılırken gazetecilere yaptığı açıklamada, TFF Yönetim Kurulu toplantısının yarın federasyonun İstanbul'daki merkezinde saat 16.00'da yapılacağını söyledi. Ankara'da gerçekleştirilen görüşmeyle ilgili açıklamanın da yönetim kurulu toplantısının ardından yapılacağı bildirildi. 

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