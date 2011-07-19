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Spor

TFF YÖNETİM KURULU TOPLANTISI BAŞLADI İSTANBUL (A.A)

19 Temmuz 2011 03:00

-TFF YÖNETİM KURULU TOPLANTISI BAŞLADI İSTANBUL (A.A) - 19.07.2011 - Futbol Federasyonu yönetim kurulu toplantısı başladı. TFF'nin İstinye'deki merkez binasında gerçekleştirilen toplantıya yönetim kurulu ile çeşitli kurulların üyeleri katılırken, görüşmede Spor Toto Süper Lig'in başlangıç tarihi ve TFF Süper Kupa maçının durumunun görüşüleceği öğrenildi.  Ayrıca toplantıda TFF Başkanvekili Lütfi Arıboğan'ın, dün UEFA ile yapılan görüşmeyle ilgili bilgi aktaracağı bildirildi.

TFF ÖNÜNDE GERGİNLİK
 
TFF toplantısına medya büyük ilgi gösterirken, toplantı öncesi federasyon binası önünde istenmeyen bir olay yaşandı.  TFF binası önünde bir televizyon kanalının canlı yayın aracının park yeri konusunda tartışma yaşandı. Federasyon binası yanındaki eczanenin iki çalışanı, KanalTürk televizyonu naklen yayın aracının şoförü Çetin Çelikalp'ı darp etti. Olay sonrası saldırıyı gerçekleştiren kişiler polis tarafından gözaltına alınırken, ambulansla hastaneye kaldırılan Çelikalp'ın çenesinin kırıldığı öğrenildi. 

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