TFF'ye korsan yayın için erişim engeli yetkisi

İhaleyle satılan veya ücret karşılığı izlenen platformları yasadışı yollarla izleyenlere karşı yapılan düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre; futbol müsabakalarına ilişkin yayınların internet ortamında hukuka aykırı olarak kullanıma sunulduğunun tespit edilmesi halinde, ihlalin gerçekleştiği yayın, kısım, bölüm ile ilgili olarak (URL ve benzeri şeklinde) erişimin engellenmesine Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu tarafından karar verilecek.