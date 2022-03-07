TFF, yayıncı kuruluşun kararını bekliyor

TFF Yayın İhale Komisyonu'nun 28 Şubat'ta gerçekleştirdiği toplantının ardından Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada mevcut paketlere yapılan tekliflerin kabul edilmediği ve teklif ek süre verildiği belirtilmişti.

Yapılan açıklamada, Paket 1'de yer alan; 1-B, 1-C, 1-D, 1-E, 1-F ve Paket 2 ile Paket 3 için en yüksek teklifi yapan Digiturk'e (beIN SPORTS) 7 Mart'a kadar süre verildiği ifade edildi. Verilen sürenin bugün sona erecek olması sebebiyle Türkiye Futbol Federasyonu'ndan konuya ilişkin açıklama yapılması bekleniyor.

Sözleşme imzalanmaması haline ne olacak?

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Digiturk'le (beIN SPORTS) sözleşme imzalayamaması halinde en yüksek ikinci teklifi veren Saran Medya'ya da bir hafta süre verilecek.

Hangi pakette neler var? Hangi pakete kim ne teklif verdi?

PAKET 1-A: 8'i hafta sonuna denk gelen derbi olmak üzere, toplam 210 (2022-23 sezonu için 238 maç) hafta sonu Süper Lig maçının canlı yayın hakları (Paket 1-A içerisinde yer alan hakların ihale dışında bırakılmasına ve Paket 1-A ile ilgili daha sonra gerekli çalışmaların yapılmasına karar verildi)

PAKET 1-B: 4'ü hafta sonuna denk gelen derbi olmak üzere, toplam 60 (2022-23 sezonu için 68 maç) hafta sonu Süper Lig maçının canlı yayın hakları (500.000.000 TL + KDV teklifi veren beIN SPORTS'a imza için 07.03.2022 tarihi saat 17:00'ye kadar süre verildi. İmzalanmazsa en yüksek ikinci teklifi veren Saran'a imza için 1 hafta süre verilecek)

PAKET 1-C: 4'ü hafta içine denk gelen derbi olmak üzere, 36 hafta içi Süper Lig maçının canlı yayını hakları (140.000.000 TL + KDV teklifi veren beIN SPORTS'a imza için 07.03.2022 tarihi saat 17:00'ye kadar süre verildi. İmzalanmazsa en yüksek ikinci teklifi veren Saran'a imza için 1 hafta süre verilecek)

PAKET 1-D: TFF 1. Lig maçlarının canlı yayın hakları ve özetleriyle Süper Lig maçlarının geniş özetleriyle haber amaçlı görüntü hakları (330.000.000 TL + KDV teklifi veren beIN SPORTS'a imza için 07.03.2022 tarihi saat 17:00'ye kadar süre verildi. İmzalanmazsa en yüksek ikinci teklifi veren Saran'a imza için 1 hafta süre verilecek)

PAKET 1-E: Dijital platformlardan Süper Lig kısa özet hakları (30.000.000 TL + KDV teklifi veren beIN SPORTS'a imza için 07.03.2022 tarihi saat 17:00'ye kadar süre verildi. İmzalanmazsa en yüksek ikinci teklifi veren Saran'a imza için 1 hafta süre verilecek)

PAKET 1-F: Süper Lig ve TFF 1. Lig maçlarının radyo yayın hakları (15.000.000 TL + KDV teklifi veren beIN SPORTS'a imza için 07.03.2022 tarihi saat 17:00'ye kadar süre verildi. İmzalanmazsa en yüksek ikinci teklifi veren Saran'a imza için 1 hafta süre verilecek)

PAKET 2: Süper Lig maçlarının uluslararası bahis platformlarında canlı yayın hakkı

PAKET 3: Süper Lig ve TFF 1. Lig maçlarının uluslararası bahis platformlarında düşük çözünürlüklü olarak İnternet TV ve GSM şebekeleri canlı yayın hakkı

PAKET 4: Paket 1, Paket 2 ve Paket 3'e giren yayın haklarının tamamı