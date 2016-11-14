TFF yayın ihalesi süreci başladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig ve TFF 1. Lig maçlarının yayını ihalesiyle ilgili şartname alma süresinin başladığını ilan etti.

TFF'den yapılan açıklamada, gelecek sezondan itibaren Süper Lig ile TFF 1. Lig'in yayın haklarının 5 yıl süreyle devri için düzenlenecek ihale kapsamında, genel ihale şartnamesi ve her bir pakete ait özel ihale şartnameleri ile eklerini alma süresinin başladığı aktarıldı.

Yayın ihalesiyle ilgilenen kuruluşların, şartnameleri, 18 Kasım Cuma günü saat 17.00'ye kadar, TFF'nin Garanti Bankası nezdindeki hesabına yatıracakları 50 bin lira karşılığında, TFF Mali İşler Direktörlüğü'nden temin edebilecekleri ifade edildi.

İhale 4 ayrı paket için gerçekleştirilecek

Açıklamada, yayın haklarının 4 ayrı pakette yayıncı kuruluşlara devredileceği vurgulanarak, paket içeriğine yer verilmeden ihale muhammen bedelleri duyuruldu.

İhalede A paketi muhammen bedelinin 425 milyon dolar, B paketi muhammen bedelinin 45 milyon dolar, C paketi muhammen bedelinin 15 milyon dolar ve D paketi muhammen bedelinin ise 495 milyon dolar olduğu dile getirilirken, "Belirtilen muhammen bedeller ve ihale neticesinde tespit edilecek yayın hakları bedellerine TFF payı dahil olup, ihaleleri kazanan kuruluşlar Katma Değer Vergisi'ni ayrıca ödeyeceklerdir." denildi.

Öte yandan, 21 Kasım Pazartesi günü Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde başlayacak olan ihale öncesinde tekliflerin, kapalı zarf içerisinde yayın ihalesi komisyonuna ve hazır bulunacak notere teslim edileceği bildirildi.

TFF'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 ve 2021-2022 futbol sezonları TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig Müsabakaları Yayın Haklarının devri için düzenlenecek ihalenin, "Genel İhale Şartnamesi" ve her bir pakete ait özel ihale şartnameleri ile eklerini alma süresi başladı.

Yayın ihalesiyle ilgilenen kuruluşlar, şartnameleri 18 Kasım Cuma günü saat 17.00'ye kadar Türkiye Futbol Federasyonu'nun Garanti Bankası nezdindeki TR68 0006 2000 1860 0006 2980 38 IBAN numaralı hesabına yatıracakları 50 bin TL karşılığında TFF Mali İşler Direktörlüğü'nden temin edebilecektir.

Dört ayrı paket halinde devredilmesi planlanan yayın haklarında, A Paketine ilişkin muhammen bedel 425.000.000. (dörtyüzyimibeşmilyon) ABD Doları, B Paketine ilişkin muhammen bedel 45.000.000.(kırkbeşmilyon) ABD Doları, C Paketine ilişkin muhammen bedel 15.000.000.(onbeşmilyon) ABD Doları ve D Paketine ilişkin muhammen bedel 495.000.000. (dörtyüzdoksanbeşmilyon) ABD Doları olarak ödeyeceklerdir. Belirtilen muhammen bedeller ve ihale neticesinde tespit edilecek yayın hakları bedellerine TFF Payı dahil olup, ihaleleri kazanan kuruluşlar Katma Değer Vergisi'ni ayrıca ödeyeceklerdir.

21 Kasım Pazartesi günü saat 10.00'da Türkiye Futbol Federasyonu'nun Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde başlayacak olan ihale öncesinde, teklifler kapalı zarf içerisinde Yayın İhalesi Komisyonu'na ve hazır bulunacak notere teslim edilecektir.