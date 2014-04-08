TFF, yarıda kalan Trabzonspor-Fenerbahçe maçının kararını açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 08.04.2014 tarihli toplantısında, 10.03.2014 tarihinde Hüseyin Avni Aker Stadyumu'nda oynanan ve yarıda kalan Trabzonspor - Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig müsabakası hakkındaki kararını verdi. Fenerbahçe 3-0 hükmen galip sayıldı.

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 1-0 Fenerbahçe A.Ş. lehine devam ederken 45 + 9. dakikada müsabaka hakemi tarafından tatil edilen müsabaka ile ilgili olarak, Trabzonspor A.Ş. kulübünün Futbol Müsabaka Talimatı'nın 19. Maddesi uyarınca (3-0) hükmen yenik sayılmasına, Fenerbahçe A.Ş. Kulübü'nün (3-0) hükmen galip sayılmasına karar vermiştir.

Yeni puan durumu

Fenerbahçe'ye verilen 3 puan sonrasında sarı lacivertli takımın puanı 63 oldu ve en yakın takipçileri Galatasaray ve Beşiktaş arasındaki puan farkı 10'a çıktı...

1- Fenerbahçe - 63

2 - Galatasaray - 53

3 - Beşiktaş - 53

4 - Trabzonspor - 42

5 - K. Karabükspor - 42