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Spor

TFF, yarıda kalan Trabzonspor-Fenerbahçe maçının kararını açıkladı

TFF, sahada çıkan olaylar nedeniyle yarıda kalan Trabzonspor-Fenerbahçe maçına ilişkin açıkladığı kararda Fenerbahçe'nin hükmen 3-0 galip geldiğini belirtti

08 Nisan 2014 14:49

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 08.04.2014 tarihli toplantısında, 10.03.2014 tarihinde Hüseyin Avni Aker Stadyumu'nda oynanan ve yarıda kalan Trabzonspor - Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig müsabakası hakkındaki kararını verdi. Fenerbahçe 3-0 hükmen galip sayıldı.

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 1-0 Fenerbahçe A.Ş. lehine devam ederken 45 + 9. dakikada müsabaka hakemi tarafından tatil edilen müsabaka ile ilgili olarak, Trabzonspor A.Ş. kulübünün Futbol Müsabaka Talimatı'nın 19. Maddesi uyarınca (3-0) hükmen yenik sayılmasına, Fenerbahçe A.Ş. Kulübü'nün (3-0) hükmen galip sayılmasına karar vermiştir.

 

Yeni puan durumu

 

Fenerbahçe'ye verilen 3 puan sonrasında sarı lacivertli takımın puanı 63 oldu ve en yakın takipçileri Galatasaray ve Beşiktaş arasındaki puan farkı 10'a çıktı...

1- Fenerbahçe - 63
2 - Galatasaray - 53
3 - Beşiktaş - 53
4 - Trabzonspor - 42
5 - K. Karabükspor - 42

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